В России найдена мумия 18-тысячелетнего щенка

Специалисты изучают мумию щенка, возраст которой равен которой 18 тысячам лет. Исследование может полностью изменить сегодняшнее представление о том, когда люди стали одомашнивать животных. Мумия четвероногого прекрасно сохранилась.
Ученые дали щенку имя – Догор. Однако определись его место на эволюционном древе пока не смогли, передает ТВ Центр. К тому же, экспертов привело в замешательство и то, что пока не удается понять, кем является щенок – собакой или волком.
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