Мобильное приложение МКБ стало удобнее для клиентов

Все очень просто: клиенту достаточно указать цену
недвижимости, первоначальный взнос и сумму ипотечного кредита. Для продолжения
работы сотрудник МКБ оперативно свяжется с будущим заемщиком. Если у клиента
уже есть кредит, то ему будет полезна функция частичного или полного досрочного
погашения займа.
Также в мобильном банке появилась возможность создания автоплатежей, чтобы пользователь смог оперативнее оплатить счета: услуги ЖКХ (ЕИРЦ, Мосэнергосбыт), автомобильные штрафы, судебные и налоговые задолженности. После настройки автоплатежа система автоматически произведет оплату после поступления денег на счет.
Кроме того, в мобильном банке появилась функция формирования справки о состоянии счета и ее отправки через мессенджер или почту. Такая возможность доступна в в разделе "Прочее".
Ранее "Дни.ру" писали, что клиенты МКБ смогут весь декабрь платить в два раза меньше за проезд в метро Москвы и Санкт-Петербурга. Бонусная программа доступна для владельцев карт, выпущенных в рамках пакетов "Выгодный" и "Премиальный" и тарифа "Можно больше".
Максимальный размер компенсации за проезд в подземке составит 1000 баллов. Зачисление бонусов будет производиться до 20 января включительно.
Московский кредитный банк предоставляет полный комплекс банковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно значимых кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБ находится в топ-3 частных банков по объему активов.
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