В России исчез важный препарат для детей с раком крови

С российского рынка исчезло жизненно важное лекарство для детей, больных лейкозом (рак крови) – "Онкоспар". У препарата сменился производитель и форма выпуска, из-за чего он попал в список незарегистрированных в России, сообщает Ura.ru.
Специалисты считают, что без этого вещества выживаемость детей, страдающих от лимфобластного лейкоза, снизится на 40%. Детский онколог Алексей Масчан сообщил, что в качестве альтернативы в настоящее время используется отечественная "Аспарагиназа", однако полноценной заменой препарата ее назвать нельзя. "Онкоспар" можно приобрести за рубежом, но для этого требуется специальное разрешение Минздрава России.
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