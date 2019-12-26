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Общество

В ТРЦ "Европейский" открывается пространство иммерсивного искусства

Фото: www.globallookpress.com
В торгово-развлекательном центре "Европейский" 26 декабря открывается арт-пространство иммерсивного искусства. Произведения раскрываются во взаимодействии со зрителями, которые становятся частью арт-объекта. 
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Пространство иммерсивного искусства "Utopio.art" появилось на третьем этаже атриума "Берлин" ТРЦ "Европейский". На открытии выставки можно пообщаться с авторами работ, стать свидетелями завершения композиций.

Каждый зритель выставки становится частью арт-объекта, его красота раскрывается во взаимодействии с человеком. В рамках Utopio.Art представлены работы и инсталляции художников из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них – Алексей Дьяков, Марина Колдобская, Куфлекс и другие мастера. Курирует выставку искусствовед Наталья Панкова.

На Utopio.Art собраны работы в самых разных жанрах. Посетители смогут увидеть произведения современного и светокинетического искусства. Под впечатлением останутся и поклонники стрит-арта.

Торгово-развлекательный центр "Европейский" находится в центре Москвы. Он входит в портфель активов Группы компаний "Киевская площадь". Это самый посещаемый ТРЦ в России и Европе и один из мировых лидеров: по проходимости его опережает лишь крупнейший торговый центр мира Dubai Mall.

ТРЦ "Европейский". Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0)

"Европейский" спроектирован по принципу пассажа. От центрального атриума "Москва" лучами расходятся торговые ряды. Они ведут к атриумам, названным в честь европейских столиц – "Париж", "Рим", "Лондон", "Берлин". В ТРЦ представлены более 500 магазинов одежды, фуд-корт, рестораны, многозальный кинотеатр.

ГК "Киевская площадь" – крупнейший участник российского рынка коммерческой недвижимости. Компания основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Они являются бизнес-партнерами с 1992 года.

26 декабря 2019, 09:30

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