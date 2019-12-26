Украинский политик закатил истерику в прямом эфире

Атмосфера в студии программы "60 минут" накалилась в ходе обсуждения военного конфликта в Донбассе. Евгений Попов попытался объяснить Гордею Белову, что тому стоит приберечь эмоциональные выступления до тех пор, пока он лично не побывает в зоне боевых действий. Тот не нашел аргументов, чтобы возразить, поэтому предъявил претензии к тону ведущего, а затем просто покинул съемочную площадку во время прямого эфира.
"Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды", – цитирует телеканал "360" Евгения Попова. На съемках же он пристыдил политика за то, что тот бездействовал, когда украинцы начали гражданскую войну. "Когда Вы побываете на передовой, а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с Вами поговорим на равных", – призвал ведущий гостя к спокойствию.
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