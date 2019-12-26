Звезда Instagram ошарашила народ родами в воде

Звезда "Инстаграм" является многодетной мамой. На данный момент у нее три ребенка. Малыш появился на свет дома, как и второй ребенок Софии, однако в этот раз знаменитость решила заснять процесс родов на видео.
В кадре София сидит в большом надувном бассейне с водой. Рядом с ней ее супруг Дмитрий, который во время родов делал массаж возлюбленной. Как сообщает Life.ru, уже после Стужук отметила, что без помощи мужа ей было бы очень тяжело.
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