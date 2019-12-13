Пьяная девушка-полицейский с Урала слила в Сеть вызывающие фото в форме

Девушка в белой рубашке с погонами записала стрим (трансляцию – прим. ред.), во время которого предстала перед подписчиками в нетрезвом виде. На записи оказался ребенок, сообщает Ura.ru.
Вероятно, из-за большого количества выпитого, речь жительницы Урала звучала невнятно. Когда о ролике стало известно местным правоохранительным органам, материалы разослали по всем отделениям полиции, транспортной полиции и Росгвардии Екатеринбурга, чтобы выяснить место ее работы. Однако поиски были затруднены тем, что девушка могла зарегистрироваться в Сети под чужим именем.
Помимо вызывающего поведения, на стриме в социальных сетях нашли ее фотографии. Среди них есть снимки как в форме, так и без нее. Причем некоторые из них выглядят весьма пикантно.
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