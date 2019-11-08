В Москву впервые приедет самый редкий вид альпака

Благодаря открытию "Альпака Парка" в России впервые окажутся Сури. Сразу шесть животных этого вида будут доставлены в парк из Германии.
Это самый редкий вид альпака на Земле. Их численность составляет всего 5% от общего числа животных. Сури покрыты гипоаллергенной шерстью, стоимость которой в шесть раз выше, чем у шерсти Уакайи, привычного вида альпака. Они также будут находится на территории парка в количестве четырех штук.
Программа праздника предусматривает игровой квест "Альпака – что мы о них знаем", во время которого желающие смогут совершить увлекательную прогулку по территории парка в поисках познавательных карточек и предметов. Каждые два часа в "Альпака Парке" будут проходить мини-экскурсии. Кроме того, в 14:00 на главной сцене парка начнется концертная и интерактивная программа.
Дополнительно на территории "Альпака Парка" установлен кинотеатр, показывающий авторские познавательные фильмы про жизнь и среду обитания альпака. Количество посетителей парка и праздника не ограничено, предварительная запись не требуется. Поскольку проект несет социальную ответственность, для детей до трех лет и инвалидов посещение будет бесплатным.
Все находящиеся в парке альпака имеют родословные документы и могут похвастаться участием в международных выставках в Европе. Эти животные очень милые и контактные. Они первыми идут навстречу людям и радуются вниманию каждого гостя.
Альпака не кусаются, их шерсть не вызывает аллергию, они прекрасно ладят как со взрослыми, так и с детьми. В "Альпака Парке" их можно не только гладить, но и кормить. Корм выдается работниками парка.
Локация "Альпака Парк" является круглогодичной. Подробнее ознакомиться с программой, парком и этими животными можно на официальном сайте и странице в "Инстаграм".
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