Черная пятница "Диссернета"

Этому предшествовала на редкость слабая статья на "Эхо
Москвы" либерального журналиста Сергея Пархоменко, который заменил аргументы на
жуткую брань в адрес едва ли не всех ведущих российских СМИ, процитировавших
интервью Запесоцкого Московскому комсомольцу. А цитировали очень многие.
Запесоцкого это, судя по всему, только подзадорило. Его выступление, по мнению многих очевидцев, стало на общем собрании академиков событием и черным днем для "Диссернета". Ректор проявил себя как незаурядный оратор и шоумен, мгновенно завладев вниманием огромного зала (1200 мест были заполнены с аншлагом). И что ни тезис – поддержка почтенной публики.
Для начала Запесоцкий упомянул интервью президента РАН Александра Сергеева, где тот еще до выборов сообщил о политике гласности в академии и заявил, что публикация доклада "Диссернет" перед выборами в Академию на сайте РАН была большой ошибкой.
"Те данные, которые комиссия получает, перед публикацией должны быть рассмотрены и проанализированы именно на предмет того, нет ли там каких-то неправильностей, неточностей (...) В данном случае этого не произошло", – сказал Сергеев.
РАН – не клуб стриптиза, нам надо это понимать, подчеркнул ректор. По его словам, Президиум этого высокого научного сообщества упустил контроль над Комиссией по борьбе с фальсификациями. Как результат – туда проникли люди, которые теперь пытаются учить жизни академиков.
Проблема в том, заявил ректор, что у Академии нет никакой научной методики, как отличить плагиаторов от честных людей. "Диссернет" и им подобные этим пользуются, пытаясь поймать рыбу в мутной воде, полагает Запесоцкий. Неужели Академия наук сама не способна в этом разобраться, задал риторический вопрос Запесоцкий.
Очевидцы сообщают, что Президиум собрания несколько раз пытался остановить воспарившего на гребне интереса академиков ректора, но безуспешно. "Пусть продолжает, дайте сказать", кричали в зале.
Далее Запесоцкий напомнил о произошедшем с доктором юридических наук Николаем Михайловым. "Диссернет" обвинил именитого ученого в плагиате.
Михайлов баллотировался в члены-корреспонденты РАН. Обвинения против него не подтвердились. Но организм не выдержал: в начале ноября ученый скоропостижно скончался. В научных кругах произошедшее сочли провокацией.
Дальнейший ход общего собрания был предсказуем. Президент РАН заявил коллегам, что читал статью Запесоцкого в "Московском комсомольце": "Это действительно очень серьезная статья, нам стоит обсудить". Зал одобрительно загудел. Ректор сообщил, что в ближайшее время передаст в Президиум РАН свой доклад об ошибках Комиссии по фальсификации на 50 страницах.
После Запесоцкого слово взял сторонник Комиссии по борьбе с фальсификациями и предложил объявить ей благодарность за работу. Но подавляющее большинство ученых восприняло внедрение "Диссернета" в академическую среду негативно. Как сообщает газета "Версия", из 1200 участников собрания инициативу поддержали лишь 38.
Видимо, 3,2% сторонников "Диссернета" на собрании РАН – это окончательные похороны данной конторы. ВАК и РАН с нею сотрудничать, судя по всему, не будут. Минобрнауки – тем более. Учитывая широкий общественный резонанс последних событий, нельзя исключать, что деятельностью "Диссернета" могут заинтересоваться правоохранительные органы.А журналистское сообщество сейчас заинтересовано иным сюжетом – чем ответит на пассажи Пархоменко на "Эхе Москвы" бойкий на перо ректор Запесоцкий. Уж этот, скорее всего, за словом в карман не полезет. Шоу "must goon".
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