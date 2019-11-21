Черная пятница "Диссернета"

Скандал вокруг "сетевого сообщества" "Диссернет" набирает обороты. Неугомонный питерский ректор и член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий выступил с обличительной речью в последний день общего собрания Российской академии наук.



Этому предшествовала на редкость слабая статья на "Эхо Москвы" либерального журналиста Сергея Пархоменко, который заменил аргументы на жуткую брань в адрес едва ли не всех ведущих российских СМИ, процитировавших интервью Запесоцкого Московскому комсомольцу. А цитировали очень многие.



Запесоцкого это, судя по всему, только подзадорило. Его выступление, по мнению многих очевидцев, стало на общем собрании академиков событием и черным днем для "Диссернета". Ректор проявил себя как незаурядный оратор и шоумен, мгновенно завладев вниманием огромного зала (1200 мест были заполнены с аншлагом). И что ни тезис – поддержка почтенной публики.

Для начала Запесоцкий упомянул интервью президента РАН Александра Сергеева, где тот еще до выборов сообщил о политике гласности в академии и заявил, что публикация доклада "Диссернет" перед выборами в Академию на сайте РАН была большой ошибкой.

"Те данные, которые комиссия получает, перед публикацией должны быть рассмотрены и проанализированы именно на предмет того, нет ли там каких-то неправильностей, неточностей (...) В данном случае этого не произошло", – сказал Сергеев.

РАН – не клуб стриптиза, нам надо это понимать, подчеркнул ректор. По его словам, Президиум этого высокого научного сообщества упустил контроль над Комиссией по борьбе с фальсификациями. Как результат – туда проникли люди, которые теперь пытаются учить жизни академиков.

Проблема в том, заявил ректор, что у Академии нет никакой научной методики, как отличить плагиаторов от честных людей. "Диссернет" и им подобные этим пользуются, пытаясь поймать рыбу в мутной воде, полагает Запесоцкий. Неужели Академия наук сама не способна в этом разобраться, задал риторический вопрос Запесоцкий.

Очевидцы сообщают, что Президиум собрания несколько раз пытался остановить воспарившего на гребне интереса академиков ректора, но безуспешно. "Пусть продолжает, дайте сказать", кричали в зале.

Далее Запесоцкий напомнил о произошедшем с доктором юридических наук Николаем Михайловым. "Диссернет" обвинил именитого ученого в плагиате.

Михайлов баллотировался в члены-корреспонденты РАН. Обвинения против него не подтвердились. Но организм не выдержал: в начале ноября ученый скоропостижно скончался. В научных кругах произошедшее сочли провокацией.

Дальнейший ход общего собрания был предсказуем. Президент РАН заявил коллегам, что читал статью Запесоцкого в "Московском комсомольце": "Это действительно очень серьезная статья, нам стоит обсудить". Зал одобрительно загудел. Ректор сообщил, что в ближайшее время передаст в Президиум РАН свой доклад об ошибках Комиссии по фальсификации на 50 страницах.

После Запесоцкого слово взял сторонник Комиссии по борьбе с фальсификациями и предложил объявить ей благодарность за работу. Но подавляющее большинство ученых восприняло внедрение "Диссернета" в академическую среду негативно. Как сообщает газета "Версия", из 1200 участников собрания инициативу поддержали лишь 38.

Видимо, 3,2% сторонников "Диссернета" на собрании РАН – это окончательные похороны данной конторы. ВАК и РАН с нею сотрудничать, судя по всему, не будут. Минобрнауки – тем более. Учитывая широкий общественный резонанс последних событий, нельзя исключать, что деятельностью "Диссернета" могут заинтересоваться правоохранительные органы.

А журналистское сообщество сейчас заинтересовано иным сюжетом – чем ответит на пассажи Пархоменко на "Эхе Москвы" бойкий на перо ректор Запесоцкий. Уж этот, скорее всего, за словом в карман не полезет. Шоу "must goon".