Кириллу Терешину провели срочную операцию на "руках-базуках"

Кирилл Терешин был отправлен врачами на экстренную госпитализацию. Молодого человека прооперировали в одной из московских клиник.
Из мышц парня вывели "синтол и другие странные вещества", сообщает телеграм-канал Mash. Сейчас "руки-базуки" находится на реабилитации. Медики рассказали, что ампутация рук была вполне возможна, но, к счастью, на крайние меры идти не пришлось.
Кирилл Терешин пока не может двигать руками, поэтому его кормит в больничной палате мать, передает НСН. Напомним, еще летом этого года герой телешоу обратился к своим подписчикам в "Инстаграм" с просьбой скинуться на операцию по удалению синтола.
Зимой 2019 года "руки-базуки" жаловался на проблемы со здоровьем. Помочь ему пыталась телеведущая Елена Малышева. В эфире передачи "Здоровье" Первого канала она отругала Кирилла Терешина за пренебрежение рекомендациями медиков и заявила, что будет водить его по врачам.
В сентябре выяснилось, что врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц фрика. Тогда менеджер Кирилла Терешина объяснил, что это технически сложная процедура. "Руки-базуки" стал известным несколько лет назад после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций.
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