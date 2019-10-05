Заявлено о магнитной катастрофе на Земле

Ученые установили, что около миллиарда лет назад инверсия магнитного поля происходила порядка 80 раз всего за несколько миллионов лет.
Ученые исследовали намагниченные частицы магнетита и гематита в образцах породы возрастом 500 миллионов лет, отобранные возле реки Хорбусуонка в северо-восточной Сибири. Выяснилось, что направление частиц совпадает с ориентацией магнитного поля планеты в момент формирования минерала.
В предыдущих исследованиях было показано, что в кембрийский период каждый миллион лет происходило до шести инверсий. Новый анализ доказал, что их было не менее 26, сообщает издание Science Alert.
В результате за три миллиона лет произошло максимум 78 смен магнитных полюсов Земли. Однако позже частота резко упала до 1,5 инверсии. Это может объясняться изменениями в потоке тепла между ядром и мантией.
Ученые бьют тревогу. Считается, что будущая инверсия магнитного поля приведет к увеличению потока космической радиации. А это, в свою очередь, представляет угрозу для всего живого на Земле.
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