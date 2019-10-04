Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос

Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгия Габунию. Ведущий может быть причастен к хищению денежных средств телеканала "Рустави-2".

Имя ведущего авторской программы "P.S." на телеканале "Рустави-2" в Грузии Георгия Габунии стало известно не только в его родной стране, но и в России после того, как он позволил себе нецензурную брань в адрес российского лидера Владимира Путина и его родителей. Впрочем, воспользоваться международным вниманием к своей персоне и превратить свою позорную выходку из площадной ругани хотя бы в грязный пиар журналист не смог.

Куда больше влияния на судьбу журналиста может оказать его возможная причастность к нелегальным делам. Георгий Габуния был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Грузии, передает "Царьград". Он оказался фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании "Рустави-2", а также о присвоении денег в особо крупном размере. Допрос состоится 7 октября.

Напомним, Георгий Габуния привлек к себе внимание после того, как в эфире телеканала "Рустави-2" разразился матерной руганью в адрес Владимира Путина, его умерших родителей и всех россиян. Его поведение вызвало острую реакцию прежде всего в Грузии – к зданию канала стали стекаться сотни жителей Тбилиси, сообщает URA.ru. Телеканал был вынужден временно прервать вещание, а затем принести официальные извинения.

Президент Грузии Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на Габунию. Она считает, что произошедшее является «провокацией радикальных сил». В случае, если Москва ответит на нее, она фактически посодействует деструктивным целям противников власти в Тбилиси — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 9, 2019

Как отмечали эксперты, скандальный ведущий решился на подобный демарш в свете приближавшегося перехода телеканала от одного собственника к другому. Дескать, это означало смену генерального директора Ники Гварамии. А Георгий Габуния состоял с ним в близких отношениях, отмечали комментаторы.