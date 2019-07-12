Потерявший стыд украинский телеведущий обматерил Путина

Украинский телеведущий Артем Овдиенко записал видеообращение к президенту России. Запись журналист разместил в социальных сетях.

В ролике ведущий перешел на нецензурную брань в адрес Владимира Путина. "Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?" – сказал Артем Овдиенко. Он также перечислил недавние ЧП, произошедшие в России, – пожар на атомной подводной лодке, наводнение в Иркутской области и загрязнение водопровода.

Ранее грузинский ведущий канала "Рустави 2" Георгий Габуния в эфире авторской программы обматерил президента России. После случившегося возле здания телекомпании прошли акции протеста. Журналиста отстранили от работы на два месяца.