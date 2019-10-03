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Общество

Личные данные миллионов клиентов Сбербанка оказались в открытом доступе

Фото: www.globallookpress.com
В одном из крупнейших банков России произошла утечка информации. Сведения о 60 миллионах наших соотечественников оказались в открытом доступе.
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Базу клиентов Сбербанка решили продать. Такие предложения появились на одном из заблокированных Роскомнадзором специализированных форумов.

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На черный рынок утекли личные данные порядка 60 миллионов кредитных карт. По имеющейся информации, атаке подверглись все кредитки Сбербанка. Произойти это могло в конце лета, передает телеканал "360".

Покупателям представили пробный фрагмент базы. На 200 строках содержатся данные 200 россиян. В открытом доступе оказались данные по совершенным по картам операциям и персональная информация клиентов. Также там встречаются слова way4 или w4.

В Сбербанке же сообщили, что указанное количество украденных данных невозможен, поскольку "общий объем активных кредитных карт в несколько раз меньше". Кроме того, в банке заверили, что похищенная информация не позволит преступникам списать денежные средства с карт россиян, так как в ней отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается смс-паролем, сообщает РИА ФАН.

"В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно", – прокомментировали ситуацию представители Сбербанка. В финансовой организации также добавили, что основной причиной утечки данных россиян могут быть действия одного из сотрудников. Представитель банка отметил, что внешнее проникновение в базу невозможно, пишет сайт "Комсомольская правда".

Автор: 3 октября 2019, 08:16

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