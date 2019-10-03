Личные данные миллионов клиентов Сбербанка оказались в открытом доступе

Базу клиентов Сбербанка решили продать. Такие предложения появились на одном из заблокированных Роскомнадзором специализированных форумов.
На черный рынок утекли личные данные порядка 60 миллионов кредитных карт. По имеющейся информации, атаке подверглись все кредитки Сбербанка. Произойти это могло в конце лета, передает телеканал "360".
Покупателям представили пробный фрагмент базы. На 200 строках содержатся данные 200 россиян. В открытом доступе оказались данные по совершенным по картам операциям и персональная информация клиентов. Также там встречаются слова way4 или w4.
В Сбербанке же сообщили, что указанное количество украденных данных невозможен, поскольку "общий объем активных кредитных карт в несколько раз меньше". Кроме того, в банке заверили, что похищенная информация не позволит преступникам списать денежные средства с карт россиян, так как в ней отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается смс-паролем, сообщает РИА ФАН.
"В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно", – прокомментировали ситуацию представители Сбербанка. В финансовой организации также добавили, что основной причиной утечки данных россиян могут быть действия одного из сотрудников. Представитель банка отметил, что внешнее проникновение в базу невозможно, пишет сайт "Комсомольская правда".
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