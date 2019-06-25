Клиенты Сбербанка и ВТБ пожаловались на массовый сбой

Клиенты Сбербанка и ВТБ сообщили о неполадках в работе уведомлений оператора "Билайн". Пользователям не приходили смс-сообщения для подтверждения входа в онлайн-систему и совершения платежей.

Представители Сбербанка и ВТБ сообщили, что все системы работают в штатном режиме. Вину за сбой они возложили на оператора сотовой связи.

Поднее пресс-служба оператора "Билайн" подтвердила информацию о неполадках. Проблемы с отправкой смс-сообщений возникли в результате перенастройки оборудования, сообщает РИА Новости.