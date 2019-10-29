Пожилой бодибилдер покорил публику горячим танцем пингвина

Креативный конкурсант устроил зажигательные танцы на подиуме, изобразив походку пингвина. Пользователи Сети по достоинству оценили его подход к выступлению .
Ролик появился в интернете. Зрители отметили непосредственность мужчины, юмор и отличные мускулы. Примечательно, что некоторые заметили сходство бодибилдера с телеведущим Николаем Дроздовым, передает Life.ru.
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