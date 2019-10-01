Поглумившегося над умершим Захаровым украинца прогнали из эфира

Привязанность украинских политиков, экспертов и разного рода общественных деятелей к представителям русской культуры почти также сильна, как желание российских телеканалов видеть среди экспертов на своих аналитических программах граждан Украины. Проявляется она в том, что украинцы самым внимательным образом следят за жизнью культурных деятелей в России, а как только эта жизнь обрывается – разражаются весьма едкими, а по большей части откровенно оскорбительными некрологами.
Даже если украинский эксперт не станет целенаправленно выискивать что-то, за что можно пристыдить усопшего, он непременно упомянет хотя бы что-то, что выставляет того в дурном свете. Так, в эфире программы "Время покажет" эксперт Андрей Метлев, говоря на совершенно отвлеченную тему, не смог устоять перед соблазном оскорбить недавно умершего режиссера Марка Захарова.
Совершенно внезапно он припомнил, что тот однажды сжег свой партбилет. "Это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух", – заявил Андрей Метлев. В ответ ведущий программы Андрей Шейнин заметил, что подобный переход на личности с топтанием на могиле красноречивее любых слов демонстрирует культурный уровень украинских экспертов, передает "Царьград".
Гость попытался было пойти на попятную, однако ведущий оказался настроен решительно и своими руками прогнал эксперта из студии. Его возмутило, что эксперт решил устроить свои пляски на костях прямо накануне похорон режиссера. "Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда", – обратился он к собеседнику.
Включаю ТВ. Идёт "Время покажет". Ведёт эфир Шейнин. И вдруг он покраснев, как помидор одному из гостей студии заявляет:"Помолчите животное!" Культура так и прёт с нашего телевещания.— Магдалена (@alisamail7) October 1, 2019
Напомним, Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года. Согласно официальным данным, причиной смерти режиссера стала продолжительная пневмония.
С глумлением о его уходе успел выступить еще один гражданин Украины заместитель гендиректора киевского телеканала ATR Айдер Муждабаев. "В рейхе умер очередной крымнашист, соучастник войны против Украины, тысяч жертв и переломанных судеб", – прокомментировал он смерть Марка Захарова.
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