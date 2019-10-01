Поглумившегося над умершим Захаровым украинца прогнали из эфира

Ведущий Артем Шейнин своими руками выгнал из студии программы "Время покажет" на Первом канале украинского эксперта Андрея Метлева. Тот решил, что устроить глумление над режиссером Марком Захаровым накануне похорон – неплохая идея. Однако этот расчет оказался неверен.

прочитано 189 раз