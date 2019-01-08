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Общество

Свинью из Первого канала лишили зарплаты

Фото: www.globallookpress.com
Звезда программы "Спокойной ночи, малыши!" поросенок Хрюша поделился откровениями о личной жизни и профессиональной деятельности. Персонаж рассказал, почему ему не платят деньги за работу.
прочитано 2316 раз

Хрюша признался, что за все время работы в программе "Спокойной ночи, малыши!" каждый месяц ему давали бочку варенья и коробку печенья. Деньги на лапы трудоголику не дают – не доверяют. Неуклюжий баловник судьбы может потерять их или потратить все на аттракционы, пишет StarHit.

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Однажды поросенку дали горсть монет. Хрюша попытался вырастить из них дерево, потом чего денег даже на мороженое не давали.

К ведущему часто обращаются поклонники в Instagram с советом начать карьеру исполнителя. Более того, россияне хотели бы видеть кумира в "Ералаше".

Хрюша рассказал, что рассматривал возможность провести баттл [словесная дуэль – прим. ред.] с Иваном Ургантом, однако Ваня пока не решается. 47 лет в эфире и с внушительными рейтингами пугают звезду.

Конкуренцию поросенку мог бы составить разве что Андрей Малахов. Хрюша как раз собирается ему предложить помериться силами. 

8 января 2019, 11:31

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