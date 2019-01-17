Виктория Лопырева ответила на клевету в Сети

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Четверг 17 января
Лента новостей
22:01
Муж Елизаветы II попал в ДТП
21:54
Гладкая Маркл обскакала морщинистую Миддлтон
21:28
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире
21:20
Под Саратовым рухнул самолет-памятник
21:19
"Хотите грудь покажу?": задирающая кофту Асмус смутила народ
21:15
В детской больнице Уфы произошел пожар
21:10
В волгоградской гимназии на третьеклассницу упал кусок штукатурки
21:06
В Удмуртии объявился сварщик-насильник
21:01
На трассе в Татарстане спасли семью с грудным ребенком
20:53
Вода из душа признана опасной
20:51
Разогретая Боня закрутилась вокруг шеста
20:50
В Нижнем Тагиле полиция занялась прилегшим на улице мужчиной
20:33
Подскользнувшаяся жительница Тюмени раздробила себе колено
20:20
В Омске пьяный механик угнал и разбил отремонтированную им машину
20:03
В подъезде дома в Нижнем Новгороде нашли сгоревшего мужчину
19:51
В ДТП с деревом под Ростовом пострадали подростки
19:45
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
19:45
В Химках охранники ограбили магазин на 800 тысяч
19:24
Отощавшей Летучей не дают покоя истошные крики
19:21
Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
19:06
Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
18:49
Объявлен неожиданный состав жюри нового сезона шоу "Голос. Дети"
18:43
В Ижевске четыре школьника и студент поймали преступника
18:34
В "ЕР" возмущены цинизмом читинского депутата
18:33
Выращенное на Луне растение погибло
18:31
Загитову променяли на молодую соперницу
18:29
На дороге в Ульяновской области столкнулись сразу четыре машины
18:17
В Британии арестовали "Кузьму Минина"
18:06
Возбужденный Воробьев овладел Дайнеко прямо в самолете
17:53
При пожаре в типографии в Петербурге погиб человек
17:37
В Башкирии авария на мосту парализовала движение
17:32
Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе
17:26
В Саратове иномарка влетела в супермаркет (видео)
17:22
Под Москвой столкнулись два грузовика
16:51
Змея укусила ребенка во время квеста
16:41
Путина встретили в Сербии с грубым нарушением протокола
16:26
Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе
16:19
Блогеры нагло перекрыли Арбат для съемок клипа (видео)
16:17
На Новой Земле нашли замерзшего насмерть мужчину
16:02
"Очнулся у сокурсницы": случайная измена больно ударила по порядочному Корчевникову
15:54
Рвущийся на "Евровидение" Киркоров нашел поддержку
15:51
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
15:24
Шатавшуюся Волочкову унизили после провального выступления
15:20
Басков будет тамадой на свадьбе затравленной Лопыревой
15:16
Названы самые полезные напитки
15:13
Известная певица засудила родного отца
14:56
Порошенко послали на второй срок
14:47
"Кипятком писались": украинские селяне бросились целовать руки пьяному Порошенко
14:43
Бил, душил и таскал за волосы: ухмыляющуюся звезду "Глухаря" обвинили в изнасиловании
14:35
Малахову и Бузовой жестко заткнули рот
14:30
Народ обсуждает родившую Кудрявцеву в бикини
14:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 января 2019 года
14:21
"Непотребство!": Малахову врезали за утехи с уродцами
14:18
У оформившего развод с Дитковските Чадова появился малыш
14:12
Сбивший подростка военный судья ушел в отставку
14:02
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев
13:38
"Ей не место на телевидении!": Солнцев признался в ненависти к Бузовой
13:34
Порошенко размечтался о "холодном душе" для Москвы
13:33
Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ
13:33
"Пришло время раскрыть тайну": Шукшина пошла в наступление после откровений дочери
13:32
Победитель "Битвы экстрасенсов" ласкал рыжего мальчика на глазах у жены
13:26
Ягуар набросился на дрессировщика в омском цирке
12:56
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
12:52
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
12:38
"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна
12:35
Собчак грязно выругалась и сделала признание о Порошенко
12:33
Ушел из жизни продюсер "Дозоров" Алексей Кублицкий
12:16
Названо самое слабое место рака
12:08
"Срамота!": муж Королевой сделал себе женскую грудь
12:00
Украинцы переживают за здоровье Путина
11:56
Новая молодая жена сняла Шнурова полуголым
11:35
Страшная эпидемия с Украины пожирает россиян
11:32
Маразм на фоне алкоголя: несчастной Волочковой поставили диагноз
11:13
Вернувшаяся в Россию Асмус стала копией Пугачевой
10:59
В России из кранов полился "ликер" (видео)
10:55
Логинова затравили за откровенное хамство
10:51
На востоке Москвы эвакуировали школу
10:28
69-летний ведущий "Русского лото" рассказал о романе со студенткой
10:08
Известная модель бросила семью из-за угроз "гореть в аду за секс"
10:08
Разукрашенную Меган Маркл обсмеяли за кривое платье
09:50
Жизнь принца Гарри и Меган Маркл находится под угрозой
09:21
Появились данные о свадьбе Ани Лорак и Филиппа Киркорова
09:13
Скандалистку из российских ток-шоу арестовали по приказу Порошенко
08:58
"Погибнут тысячи": проигравший Порошенко решился на бойню
08:32
Оскандалившаяся из-за измены Собчак сбежала на Украину
08:31
"Я подозревал": Топалов высказался о сенсационной связи Тодоренко и Лазарева
07:56
Колдун Бесов бьется в истерике после разоблачения "Битвы экстрасенсов"
07:09
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
23:25
Хитрый Порошенко собрал бомбу для выборов президента Украины
22:10
"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
22:04
Опозорившая Шукшину дочь получила миллионы от телевизионщиков
21:58
Как взбучка от Путина расшевелила ленивых чиновников
21:53
В Башкирии эвакуировали детский сад
21:53
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
21:53
В Удмуртии мужчину арестовали за кражу лошадей из колхозов
21:34
Под Волгоградом мужчина утонул в собственном бассейне
21:27
В Иркутске вакцинация довела двух школьниц до реанимации
21:20
В Удмуртии после столкновения с грузовиком погиб водитель
21:15
Шикарная 35-летняя Ходченкова в купальнике довела россиян до исступления
21:09
Во Владивостоке мужчина вызвал машину скорой помощи и разбил ей стекло
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
Опозорившаяся Волочкова с задорными сосками насмешила народ
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
Терпящая загулы мужа Миддлтон меркнет на фоне величественной Маркл
Жуткие подробности покушения на Путина
"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
Общество

Виктория Лопырева ответила на клевету в Сети

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika
Виктория Лопырева назвала клеветой и спланированной компанией поток негативных материалов в Сети, посвященных ее отношениям с возлюбленным Игорем Булатовым и его бывшей супругой Татевик Карапетян. В своем интервью Woman.ru. Виктория открыто рассказала о том, что знакомые журналисты признавались ей в заказном характере данных материалов. "На мой взгляд, это глупо и унизительно" – оценила она информационную атаку. 
прочитано 59 раз

Многочисленные публикации рассказывали о том, что Лопырева увела мужа у собственной подруги, да еще в тот момент, когда та была беременна. Однако, как утверждает телеведущая, она едва знала Татевик Карапетян, которую СМИ записали в ее ближайшие подруги. Конечно, они были знакомы, изредка виделись на каких-то мероприятиях – но и на этом все. Круг общения популярной телеведущей очень широк. Но настоящей дружбы, о которой пишут журналисты, между женщинами никогда не было.

Гуляющее по Сети фото, где Виктория сфотографирована с Татевик на одном из светских мероприятий, ничего не доказывает: люди любят фотографироваться со знаменитостями, и Лопырева не отказывает в просьбе вместе сняться даже малознакомым людям. При этом Виктория подчеркивает, что к бывшей супруге своего любимого, как и к ее семье, относится с уважением, симпатизировала ей и раньше, и не собирается обнародовать какие-то факты из совместной жизни Карапетян и Булатова.

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com

При этом Лопырева признает, что с мужем Татевик была знакома давно. Однако, утверждает ведущая, при первом знакомстве они друг на друга "никак не отреагировали", и в течение многих лет их отношения носили исключительно дружеский характер. Лишь относительно недавно между ними появились чувства.

Виктория не может объяснить, что явилось толчком к этому: "Как и почему это произошло, объяснить вряд ли смогу – это из области иррационального. Любовь объяснить невозможно. При этом я знала, что в тот момент у него уже не было отношений с супругой, хотя они продолжали какое-то время жить под одной крышей, пока Игорь не ушел".

Как утверждает Виктория Лопырева, о беременности жены Булатова она не знала. В тот момент в качестве посла Чемпионата мира по футболу 2018 она была всерьез занята подготовкой к Мундиалю, много времени проводила в поездках, редко бывала в Москве и о происходящем не слышала. О рождении ребенка Булатов рассказал ей сам. К этому моменту Виктория уже сама была беременна. Можно только представить, что в такой ситуации переживает женщина. Но несмотря ни на что, у Вики хватило духа принять жесткое решение: "Ситуация сложная. Я твердо сказала, что мы расстаемся".

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com

Но, очевидно, чувства Виктории и Игоря оказались сильнее. Расстаться они уже не смогли. "Игорь сумел мне все объяснить и убедить" – призналась Виктория.

Сейчас все мысли ведущей почти полностью поглощены беременностью и скорым рождением их с Игорем совместного малыша. Она признает, что именно это является сейчас самым главным, все остальное отодвинуто на второй план: "Я в ожидании чуда, остальное не имеет значения". Характер и отношение возлюбленного позволяют будущей маме пережить этот непростой момент.

"Игорь совсем другой, он далек от шоу-бизнеса, ему не нужна никакая слава, популярность, он независим от социальных сетей. Он умный и заботливый. И у меня не получается поссориться с ним, даже когда я пытаюсь" – поделилась Виктория. Она также рассказала, что ее очень поддерживают и придают сил родные, друзья и подписчики.

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на последние месяцы беременности и нападки в прессе, Виктория по-прежнему жизнерадостна и уверена в себе и великолепно выглядит. Даже на фото, где будущая мама показывается в короткой и обтягивающей одежде, не видно никаких изъянов – она все также свежа и подтянута. Виктория признается, что не боится потерять форму, поскольку у нее отличная генетика: "Просто посмотрите на мою маму!".

Судя по интервью, телеведущая не исключает возможность скорой свадьбы. Несмотря на то, что она однажды уже пережила развод и по ее собственному признанию ее "немного пугает" штамп в паспорте, Вика говорит, что если свадьба и состоится, то точно с участием Николая Баскова в качестве ведущего. Как добрый друг он одним из первых поддержал Викторию, когда началась информационная кампания против нее.

"Коле отдельное спасибо за поддержку. Первое, что он мне написал: "Не реагируй на то, что происходит, впереди самое главное. И помни: мое давнее обещание провести твою свадьбу никто не отменял". Он изумительный человек!" Говоря о том, какой она видит возможную семейную жизнь, Виктория призналась, что главное для нее – любовь и искренность.

Автор: Иван Поляков17 января 2019, 22:37

комментарии

Политика

Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
Порошенко послали на второй срок
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев

Шоу-бизнес

Гладкая Маркл обскакала морщинистую Миддлтон
"Такая молодая": опубликованы редкие фото Фриске
"Хотите грудь покажу?": задирающая кофту Асмус смутила народ
Разогретая Боня закрутилась вокруг шеста

Проишествия

Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Общество

Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Собчак

Телеведущей сделали предложение
Шоу-бизнес

Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе

Актер извивался на барной стойке
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе

Сообщалось, что Никита снял обручальное кольцо
Шоу-бизнес

Возбужденный Воробьев овладел Дайнеко прямо в самолете

Звезды недавно заявили о воссоединении

Гороскоп

Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года

Фоторепортажи

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей

Спорт

Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
Загитову променяли на молодую соперницу
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
Логинова затравили за откровенное хамство

Регионы

Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Власти "признали" серьезные проблемы Крымского моста
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru