Известный танцор лишился работы из-за высказывания о полных людях
На своей странице в Instagram танцор опубликовал скандальный пост: заявил, что люди, которые страдают от полноты, на самом деле ленивы. Более того, Сергей Полунин уверен, что они не отличаются выдающейся внешностью. Сообщение вызвало ожесточенные споры подписчиков, и вскоре артисту пришлось удалить его.
В понедельник, 14 января, Парижская опера официально отказалась сотрудничать с танцором. "Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, директор по танцам Орели Дюпон приняла решение не приглашать артиста. Эти замечания не соответствуют ее ценностям и ценностям учреждения", – написали представители оперы в Twitter-аккаунте.
Решение директора одобрили многие пользователи. "Правильно его лишили! И надо лишить дальнейших поездок! С такими рассуждениями пусть сидит дома. Даже великий Кайзер (Карл Лагерфельд) извинялся перед полными", "Доскакался", "Сергей Полунин! Остановись! Кто теперь будет с тобой работать?" – написали возмущенные комментаторы.
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