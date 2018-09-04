Шок и паника: в России банкоматы перестали принимать деньги

Представители американской компании NCR, производящей ряд работающих в России банкоматов, заявили о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей. В результате аппараты перестали их принимать.

Это касается только старых аппаратов, которые не оснащены современными устройствами для проверки купюр. Банкоматы NCR не имеют невозможности оперативно перенастроить программное обеспечение.

По предварительным данным, речь идет об общей сумме ущерба в размере нескольких миллионов рублей в каждом банке, пишут "Ведомости". Точнее пока сказать нельзя из-за того, что не все банкоматы прошли проверку.

Пока же клиенты пребывают в тревожных настроениях. Они опасаются, что фальшивые деньги, вброшенные в банкоматы, могут попасть к ним при снятии наличных.

По словам экспертов, вброс фальшивок в банкоматы – редкость, но поймать мошенников сложно. Определить, на какую именно карту были зачислены фальшивки, непросто. Точно известно, что перестали принимать наличные по пять тысяч Альфа-банк и банк "Открытие".

Банкоматы временно перестали принимать купюры в 5000 рублей.

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега pic.twitter.com/qcu2nPGkwv — Москва 24 (@infomoscow24) 4 сентября 2018 г.

Отметим, что зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди. Не так давно преступники через соцсеть "Одноклассники" выманили у пенсионерки из Таймыра 83 тысячи рублей.

Ей написала якобы подруга с предложением выгодно купить внутреннюю валюту сайта. Та согласилась, предоставив реквизиты банковского счета и коды с мобильного телефона, к которому была привязана карта.