Странную двухголовую змею сняли на видео

Житель Виргинии заснял на видео странную змею, которая пробралась на его участок. У этой рептилии из вида Медноголовых щитомордников оказалось сразу две головы. Видимо, именно поэтому двигалась она не совсем так, как обычные змеи. Запись опубликовал Пятый канал.
Американец вызвал специалистов, которые поймали рептилию и отвезли ее на обследование ветеринаров. Там установили, что левая голова змеи является главной – правая медленнее реагирует на внешние раздражители и не так хорошо включена в общее строение тела. Теперь планируется поместить двухголовую змею в террариум и показывать всем желающим.
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