Когда в Москве закончится дождь

Сразу после аномально теплых осенних дней Москва оказалась во власти непогоды, где компанию сильному ветру составил непрекращающийся дождь. Синоптики предупреждают, что осадки будут выпадать в столице всю первую половину дня. При этом воздух прогреется лишь до 9-11 градусов тепла, передает сетевое издание m24.ru. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Еще одна опасность установившейся в столичном регионе погоды, помимо сильного ветра, способного сорвать неустойчивые конструкции и поломать деревья, заключается в обострении многих хронических заболеваний у людей в связи с повышенной влажностью воздуха и скачками атмосферного давления.