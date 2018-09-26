Мировые гиганты рассказали о своих социальных проектах

Со временем любая компания в своем развитии достигает определенного этапа, когда начинает задумываться не только о своей прибыли, но и том, какую роль в жизни общества играет. Ответственность становится фактором эффективности: за нее голосует все больше акционеров, потребителей и сотрудников.

Аудиторская компания KPMG и Effie Russia (российский офис главной в мире награды за эффективный маркетинг) провели совместное исследование о том, как в России реализуются цели и задачи устойчивого развития, провозглашенные ООН. Результаты исследования были представлены в ходе форума Effie Russia "Бренды со смыслом: кого выберет потребитель завтра?".

Он собрал на одной площадке лидеров российских и международных брендов, чтобы обсудить, как глобальный тренд на устойчивое развитие влияет на бизнес и маркетинг в мире и в России. В рамках форума были представлены лучшие кейсы в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Генеральный директор компании Ogilvy Russia Луис Франко привлек внимание публики к проблеме сексуального харрасмента в ночных клубах Бразилии.

Schweppes, бренд, связанный с ночной жизнью и клубами не смог оставаться в стороне от решения этого вопроса. Команда бренда создала три платья, в ткань которых были вмонтированы датчики, в режиме реального времени фиксирующие все прикосновения. Три смелых женщины в платьях отправились в ночной клуб в Сан-Паулу. Они передвигались по клубу, а вся информация о прикосновениях передавалась на блок управления. Под утро команда обработала все собранные данные и была шокирована результатами: оказалось, что в сумме за 3 часа 47 минут к девушкам прикоснулись без их согласия 157 раз!

Весь процесс отражен в ролике, в котором Schweppes поощряет мужчин переосмыслить свое поведение и проявлять к женщинам большее уважение.Результат кампании – тысячи постов и комментариев в соцсетях от бразильских мужчин: "Неужели мы такие? Давайте меняться!"

Филипп Бодзента, директор по коммуникациям и связям с общественностью The Coca-Cola Company Австрия рассказал об уникальном случае продвижения Специальной Олимпиады в Австрии: "82% австрийцев считают поддержку Специальной Олимпиады крайне важной, но при этом уровень осведомленности о мероприятии в стране был весьма низкий.

Coca-Cola в Австрии запустила кампанию в поддержку Специальной зимней Олимпиады-2017 (а вообще компания поддерживает Специальную Олимпиаду во всем мире с самого ее начала), сделав упор на личностях спортсменов, потому что каждый из них — настоящий герой в своем сообществе. Теперь об Олимпиаде знают гораздо больше австрийцев, а люди с особенностями развития вдохновились на участие в будущих Играх и покорение новых вершин".

Филипп присоединился к компании Coca-Cola аж в 1997 году. Среди инновационных решений, разработанных им, такие как: самый большой социальный предпринимательский старт-ап фонд в Австрии; платформа по здоровому питанию и активному образу жизни; социальные медиаплатформы; инструменты взаимодействия с заинтересованными сторонами (глобальные шейперы).





Луис Франко также вспомнил еще один впечатляющий случай, когда Coca-Cola глобально изменила отношение целой страны к одному из самых актуальных вопросов, такому как утилизация мусора: "Coca-Cola начала поддерживать проекты по переработке мусора в Бразилии еще в 1990-х. Перед компанией стоял серьезный вызов – стимулировать создание кооперативов, которые бы могли этим заниматься. Тогда в стране отходы собирали мусорщики. Мы начали первую кампанию Coca-Cola, посвященную устойчивому развитию в Латинской Америке. Это было невероятно интересно, я сам лично в этом участвовал и сортировал мусор на самой большой свалке страны бок-о-бок с мусорщиками. Это был опыт, изменивший всю мою жизнь! Мы осознали, что этим людям надо дать шанс обрести достоинство и самоуважение. В 2010 году мы сделали коммуникацию в рамках кампании "У каждой бутылки своя история", где рассказали о том, что эти люди не просто мусорщики, а специалисты по переработке.Вот, например, видео о Тьяо Сантосе. Он с детства собирает мусор с матерью. Над ним часто издевались в школе. А теперь он запустил проект в партнерстве с Coca-Cola, в котором занята сотня человек, и перерабатывает по 240 тонн отходов в месяц.

Coca-Cola выступает активным популяризатором идеи раздельного сбора и вторичной переработки отходов и тем самым кардинально меняет отношение к культуре утилизации мусора. Сегодня в Бразилии один из самых высоких уровней переработки банок в мире – 98%. Это невероятно важный социальный проект".

Эта проблема актуальна и для России. В ходе "Прямой линии" с президентом неоднократно поднимался вопрос о мусорных полигонах, переработке мусора и мусоросжигательных заводах. Большая часть жалоб поступает от жителей Московской области, которые обеспокоены тем, что их завалят московским мусором. Сейчас в стране перерабатывается не более 5% коммунально-бытовых отходов, и это в 15 раз меньше, чем в европейских странах.

Coca-Cola в России уже внедряет культуру раздельного сбора отходов и практики их переработки по всей стране. Компания взяла на себя добровольное обязательство к 2030 году собирать 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок. По программе "Разделяй с нами" установлено более четырех тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора в 37 городах. Этот опыт оказался востребованным – скоро по всей стране планируется внедрение системы раздельного сбора мусора, а также строительство современных предприятий его утилизации.