Завод P&G в Санкт-Петербурге перешел на безотходное производство

Сокращение воздействия на окружающую среду и экономия природных ресурсов – фундаментальные принципы глобальной стратегии Procter & Gamble. Важным пунктом экологической повестки дня является перевод всех производственных центров компании в мире в режим безотходного производства к 2020 году.

По результатам технологического аудита первым предприятием P&G в России, досрочно получившим статус ZMWTL (Zero Manufacturing Waste to Landfill – полностью безотходное производство), стал завод компании в Санкт-Петербурге. На данный момент 98 % отходов завода перерабатывается для вторичного использования, около 2 % перерабатывается в электроэнергию в Ярославской области.

Сотириос Маринидис, глава Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии: "Россия всегда была и остается стратегическим рынком для P&G, а также важным производственным центром в Европе и Азии. Мы никогда не идем на компромисс, когда дело касается инноваций и стратегических целей – таких как снижение влияния на окружающую среду. Наше российское производство организовано в соответствии с самыми высокими международными стандартами, а по ряду показателей оно опережает амбициозные цели компании в области экологии, достижение которых намечено на 2020 год. Мы гордимся, что завод в Санкт-Петербурге получил статус производства с нулевым показателем твердых отходов (Zero Manufacturing Waste to Landfill – ZMWTL). Для нас важно вносить ощутимый вклад в снижение экологической нагрузки, и особенно там, где мы живем и работаем".

Глобальная программа CITIZENSHIP компании Procter & Gamble охватывает все аспекты корпоративной социальной ответственности и охраны окружающей среды. В рамках программы CITIZENSHIP выделено пять основных направлений: экология, поддержка социальных проектов, бизнес-этика, гендерное равенство, уважение личностной индивидуальности. Забота об экологии планеты для P&G – это одновременно и проявление ответственного подхода к окружающей среде и к каждому человеку, и новые возможности для бизнеса: "doing well by doing good" (быть успешным, делая добро).

Путь к безотходному производству в России

Завод P&G в г. Санкт-Петербурге – один из важнейших производственных центров компании по выпуску бритвенных станков и лезвий Gillette, более 50 % продукции завода экспортируется. За последние пять лет P&G инвестировала более 28 миллионов долларов в развитие завода. Только в 2016 году P&G вложила в модернизацию производства и экологические стандарты более 1 миллиарда рублей.

За последние 3 года на заводе удалось сократить объем производственных отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, с 37 % до 5 %. Сегодня, благодаря цепочке инновационных решений и практик, это производство становится полностью безотходным – это значит, что никакой производственный мусор не вывозится на полигоны твердых бытовых отходов, а перерабатывается или используется вторично.

На заводе в год образуется до 3500 тонн производственных отходов, что сравнимо с грузом 60 железнодорожных вагонов. Благодаря поэтапному увеличению извлекаемых фракций, раздельному сбору отходов цветных и черных металлов, стягивающей металлической и полимерной ленты, картонных гильз от рулонных упаковочных материалов, изделий из вспененного полистирола, заводу удалось значительным образом изменить схему работы с отходами.

Забота компании об окружающей среде находит свое отражение не только в модернизации производств, но и в инициативах сотрудников. В 2016-2017 годах было произведено комплексное озеленение территории завода, а в офисных помещениях полностью отказались от использования пластиковых стаканчиков – эти, на первый взгляд, малые шаги меняют отношение людей к окружающему миру, стимулируют экологическую ответственность.

Цели-2020 по защите окружающей среды

Сегодня уже больше половины заводов P&G во всем мире используют полностью безотходный цикл. Это 68 производственных центров в 19 странах мира.

К 2020 году компания намерена сократить потребление электроэнергии в процессе производства на 20 %, а в долгосрочной перспективе перейти на полностью возобновляемые источники энергии и сырья для производства товаров и упаковки. Кроме того, к 2020 году на 20 % будет сокращено общее потребление электроэнергии, воды и газа на производстве. Эти глобальные цели уже реализованы на крупнейшем предприятии P&G в России – заводе в г. Новомосковске Тульской области.

С 1993 года инвестиции в развитие экологически чистых технологий на предприятиях P&G в России составили более 30 миллионов долларов США.