Завод P&G в Санкт-Петербурге перешел на безотходное производство

Звезду "Дома-2" нашли мертвой Передозировка Даны Борисовой Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Среда 13 декабря
Лента новостей
17:30
Что означает уход России из Сирии
17:27
"Кортрос" открыл офис продаж в новом доме
17:24
Промсвязьбанк отчитался о прибыли
17:17
Как будет развиваться московский транспорт
17:04
Страшные генетические мутации россиян
16:52
Как избавиться от простуды
16:49
Приезжий на улице в Москве напал с ремнем на женщину
16:19
Мальчик с двумя половыми органами родился в Азербайджане
16:13
Взбесившийся Блюменкранц из "Дома-2" оттаскал за волосы стерву-тещу
16:13
В московские рестораны McDonald's нагрянула проверка
16:01
Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Подмосковье
15:49
МРОТ уравнивают с прожиточным минимумом
15:49
Тимати превратил песню о лекарстве в хит (видео)
15:41
В Москве закроют три станции зеленой ветки метро
15:35
Реновация создаст неповторимый стиль Москвы
15:29
Трамп потратит $5 миллиардов на антироссийскую психотерапию
15:17
Соцработница организовала убийство 93-летней блокадницы из Мариинки
15:09
Живодерам приготовили суровое наказание
15:03
Премьер Польши получил взбучку от отца за Россию
15:02
Агрессивная кассирша напала на покупателя
14:56
Актриса Пересильд о романе с Абрамовичем
14:52
Россия создаст в Сирии военно-морскую базу
14:49
Секс признали средством примирения
14:29
"Свинка Пеппа" опорочила профессию врача
14:21
Государство и бизнес маркируют сигареты
14:14
Сколько в российских магазинах паленой водки
14:05
67-летняя Людмила Сенчина: Я толстая, так больше нельзя!
14:05
Как отдыхать дольше в 2018 году
14:02
В Москве расчленили сварщика
13:59
Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал
13:52
Жуткие снимки Даны Борисовой из больницы
13:45
Чиновники потеряли капсулу с прахом Хворостовского
13:44
"Рита его избаловала": друзья считают жертву подмосковного садиста виновной в его агрессии
13:43
Моше Кантор: Иерусалим тысячелетиями был столицей еврейского народа
13:37
Последствия страшной аварии с автобусом под Москвой сняли на видео
13:26
Жадной Распутиной изощренно отомстили
13:12
Госдума поблагодарила военных за операцию в Сирии
12:58
Озвучены условия для получения выплат на первенца
12:48
Шестилетний ребенок отравился водкой под Ростовом
12:48
Российские физики "заглянули" в черную дыру
12:37
Госдума расширила возможности использования герба
12:35
Знаменитый певец упал и умер
12:28
Гузеева запретила 17-летней дочери делать аборт
12:21
Разрушенный сирийский город попал на видео
12:06
У Даны Борисовой порвана диафрагма
12:02
Одичавшие поклонники сорвали одежду с 70-летней Томы
12:02
Вяльбе назвала предателя Родченкова непризнанным гением
11:52
В Москве эвакуированы два ТЦ
11:49
Семьи с детьми получат финансовую поддержку
11:35
Варшава подбила Киев на наглую выходку против Москвы
11:28
Тяжелая травма лишила ведущую фигуристку России Олимпиады-2018
11:25
В Петербурге работник метро устроил пьяный дебош на станции
11:24
Люди кланяются и целуют руки ушлой Цымбалюк-Романовской
11:20
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
11:10
"Пластиковый" рис проверяют после жалоб россиян
11:03
В Москве резко подскочили цены на трусы
10:58
Опасная косметика: 7 токсичных ингредиентов
10:39
Российская певица экстремально похудела из-за развода
10:34
Сколько должен длиться идеальный секс
10:32
Найдена причина старческого слабоумия
10:26
В КНДР прибыла делегация из России
10:11
У импотенции нашли неожиданные причины
10:07
Любовник звезды порно раскрыл секреты семейного счастья
10:04
Друг рассказал о примирении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
09:47
В Москве задержали участников массовой драки
09:36
Жуткие кадры пожара на ВДНХ
09:33
Сваривший двух бомжей бездомный проведет жизнь в тюрьме
09:26
В страшном пожаре под Пермью погиб ребенок
09:19
Орбакайте стала копией Пугачевой
09:03
Раскрыт рецепт долголетия
09:01
Певице дали срок за развратно съеденный банан
08:59
На Камчатке произошло землетрясение
08:51
В Челябинске маршрутка протаранила трамвай
08:45
Актриса Захарова рассталась с Дорониным
08:33
США позарились на российские земли
08:30
Что стало с Анной Чапман
08:30
В столице произошел крупный пожар
08:21
В движении электричек в Москве произошел сбой
08:14
Названа причина отстранения России от Олимпиады
08:10
Киев нашел новый способ подгадить Москве
22:00
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
21:49
Полицейский расстрелял студентку за любовь к "бандитской" музыке
21:30
Хорошо ли Вы знаете Конституцию России
21:23
Водитель иномарки протаранил двоих пешеходов в центре Москвы
21:12
Нападение акулы на девушку попало на видео
20:56
Дочери Пригожина неприятны дети Валерии
20:42
Зачем Москва ввязалась в десятилетнюю войну
20:34
"РСБ-Групп" раскритиковали в Сети
20:23
Ведущий Первого канала ответил хамке Собчак
20:07
Из Маликова выкачают кровь
20:05
Южная Корея поддержит российских спортсменов
19:56
Отрубил руки из ревности: Жуткие подробности семейной разборки в Серпухове
19:47
Дочь и вдова Петренко сцепились на публике
19:22
Бузова подставила Первый канал
19:07
Собчак подложила свинью Украине
18:59
Безумные регионы: тагильчанин поджег дом из ракетницы
18:23
Больной раком Хворостовский кричал: Почему я
18:21
Безрассудный Трамп готовит провокацию на Олимпиаду
18:01
Литвинова: Я полюбила Собянина
17:51
Почему Киев превратил дело Саакашвили в фарс
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова подставила Первый канал
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Больной раком Хворостовский кричал: Почему я
Ведущий Первого канала ответил хамке Собчак
Пресс-релизы

Завод P&G в Санкт-Петербурге перешел на безотходное производство

Фото: пресс-служба
Сокращение воздействия на окружающую среду и экономия природных ресурсов – фундаментальные принципы глобальной стратегии Procter & Gamble. Важным пунктом экологической повестки дня является перевод всех производственных центров компании в мире в режим безотходного производства к 2020 году. 
прочитано 104 раза

По результатам технологического аудита первым предприятием P&G в России, досрочно получившим статус ZMWTL (Zero Manufacturing Waste to Landfill – полностью безотходное производство), стал завод компании в Санкт-Петербурге. На данный момент 98 % отходов завода перерабатывается для вторичного использования, около 2 % перерабатывается в электроэнергию в Ярославской области.  

Сотириос Маринидис, глава Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии: "Россия всегда была и остается стратегическим рынком для P&G, а также важным производственным центром в Европе и Азии. Мы никогда не идем на компромисс, когда дело касается инноваций и стратегических целей – таких как снижение влияния на окружающую среду. Наше российское производство организовано в соответствии с самыми высокими международными стандартами, а по ряду показателей оно опережает амбициозные цели компании в области экологии, достижение которых намечено на 2020 год. Мы гордимся, что завод в Санкт-Петербурге получил статус производства с нулевым показателем твердых отходов (Zero Manufacturing Waste to Landfill – ZMWTL). Для нас важно вносить ощутимый вклад в снижение экологической нагрузки, и особенно там, где мы живем и работаем".

Глобальная программа CITIZENSHIP компании Procter & Gamble охватывает все аспекты корпоративной социальной ответственности и охраны окружающей среды. В рамках программы CITIZENSHIP выделено пять основных направлений: экология, поддержка социальных проектов, бизнес-этика, гендерное равенство, уважение личностной индивидуальности. Забота об экологии планеты для P&G – это одновременно и проявление ответственного подхода к окружающей среде и к каждому человеку, и новые возможности для бизнеса: "doing well by doing good" (быть успешным, делая добро).

Путь к безотходному производству в России

Завод P&G в г. Санкт-Петербурге – один из важнейших производственных центров компании по выпуску бритвенных станков и лезвий Gillette, более 50 % продукции завода экспортируется. За последние пять лет P&G инвестировала более 28 миллионов долларов в развитие завода. Только в 2016 году P&G вложила в модернизацию производства и экологические стандарты более 1 миллиарда рублей.

За последние 3 года на заводе удалось сократить объем производственных отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, с 37 % до 5 %. Сегодня, благодаря цепочке инновационных решений и практик, это производство становится полностью безотходным – это значит, что никакой производственный мусор не вывозится на полигоны твердых бытовых отходов, а перерабатывается или используется вторично.

Фото: пресс-служба

На заводе в год образуется до 3500 тонн производственных отходов, что сравнимо с грузом 60 железнодорожных вагонов. Благодаря поэтапному увеличению извлекаемых фракций, раздельному сбору отходов цветных и черных металлов, стягивающей металлической и полимерной ленты, картонных гильз от рулонных упаковочных материалов, изделий из вспененного полистирола, заводу удалось значительным образом изменить схему работы с отходами.

Забота компании об окружающей среде находит свое отражение не только в модернизации производств, но и в инициативах сотрудников. В 2016-2017 годах было произведено комплексное озеленение территории завода, а в офисных помещениях полностью отказались от использования пластиковых стаканчиков – эти, на первый взгляд, малые шаги меняют отношение людей к окружающему миру, стимулируют экологическую ответственность.

Цели-2020 по защите окружающей среды

Сегодня уже больше половины заводов P&G во всем мире используют полностью безотходный цикл. Это 68 производственных центров в 19 странах мира.

К 2020 году компания намерена сократить потребление электроэнергии в процессе производства на 20 %, а в долгосрочной перспективе перейти на полностью возобновляемые источники энергии и сырья для производства товаров и упаковки. Кроме того, к 2020 году на 20 % будет сокращено общее потребление электроэнергии, воды и газа на производстве. Эти глобальные цели уже реализованы на крупнейшем предприятии P&G в России – заводе в г. Новомосковске Тульской области.

С 1993 года инвестиции в развитие экологически чистых технологий на предприятиях P&G в России составили более 30 миллионов долларов США. 

13 декабря 2017, 16:57
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2017
просмотры: 123

Спектакль "Дом 19|07": Мистическая история о любви и страсти

В названии спектакля заложен своеобразный шифр

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 декабря 2017
просмотры: 123

ЦДХ подготовил новогодний сюрприз для маленьких посетителей

Волшебные музыкальные представления для детей будут идти до 5 января

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 декабря 2017
просмотры: 123

На вручении "Финансового Олимпа" обсудили ситуацию в экономике

Дискуссия состоялась па площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 декабря 2017
просмотры: 123

В Москве прошел гастрономический фестиваль Food Show

На ВДНХ накормили 27 тысяч человек

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 декабря 2017
просмотры: 123

В Москве покажут "12 чудес"

Мультижанровое шоу зарядит потрясающими эмоциями и праздничным настроением

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 декабря 2017
просмотры: 123

Международный конкурс красоты "Краса Вселенной 2018" запускает кастинги по всему миру

В отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 декабря 2017
просмотры: 123

"Мосфильм" открывает свои двери накануне Нового года

Крупнейшая киностудия Европы вновь приглашает зрителей на "Киноелку"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 декабря 2017
просмотры: 123

День рождения Высоцкого отметят в Театре на Таганке

Новый спектакль рассчитан на всех жителей Земли

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 декабря 2017
просмотры: 123

В Москве прошла вторая ежегодная Премия и Форум "Эффективное образование"

Данное мероприятие уже стало площадкой для конструктивного диалога между российскими компаниями

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 декабря 2017
просмотры: 123

В Колонном зале Дома союзов пройдет историческая новогодняя елка

Гостей ожидает погружение в самые радостные праздничные традиции наших предков

567

загрузить ещё

Политика

Варшава подбила Киев на наглую выходку против Москвы
США позарились на российские земли
Киев нашел новый способ подгадить Москве
Госдума поблагодарила военных за операцию в Сирии

Шоу-бизнес

Тело звезды "Дома-2" трое суток пролежало на глазах у людей
Худая подружка Собчак Ника Белоцерковская разводится после 17 лет брака
Взбесившийся Блюменкранц из "Дома-2" оттаскал за волосы стерву-тещу
Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Подмосковье

Проишествия

Жуткие кадры пожара на ВДНХ
Сваривший двух бомжей бездомный проведет жизнь в тюрьме
Полицейский расстрелял студентку за любовь к "бандитской" музыке
Нападение акулы на девушку попало на видео

Lifestyle

"Свинка Пеппа" опорочила профессию врача
Знаменитый певец упал и умер
Обстоятельства вынудили Хаматову оставить "Современник"
Кобзон со скандалом покинул коллегию Минкульта
Шоу-бизнес

Актриса Захарова рассталась с Дорониным

Их отношения продержались три года
Шоу-бизнес

Орбакайте стала копией Пугачевой

Поклонники не узнали популярную певицу
Шоу-бизнес

Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой

Молодой бизнесмен обнародовал видеопризнание
Шоу-бизнес

У Даны Борисовой порвана диафрагма

Корреспонденту Dni.Ru удалось связаться с телеведущей и выяснить подробности случившегося

Гороскоп

Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть

Фоторепортажи

Что стало с Анной Чапман
Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

Спорт

Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал
Вяльбе назвала предателя Родченкова непризнанным гением
Тяжелая травма лишила ведущую фигуристку России Олимпиады-2018
Названа причина отстранения России от Олимпиады

Регионы

"Рита его избаловала": друзья считают жертву подмосковного садиста виновной в его агрессии
"Пластиковый" рис проверяют после жалоб россиян
Оправдавший нацистов школьник вышел сухим из воды
Сотрудники "Почты России" выкинули посылки на снег (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru