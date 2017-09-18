Когда в Москве начнется раздельный сбор мусора

В сегодняшних условиях практика раздельного сбора мусора для населения во всем городе неосуществима, считает глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Однако делать это в общественных местах, на производствах и в учебных заведениях возможно.
"Уже появились компании, которые заинтересованы во вторичном сырье, научились перерабатывать отходы. В городе постепенно создается отрасль вторичной переработки. Эта тема станет актуальной для нас, когда будет создана полноценная отрасль", – цитирует Кульбачевского газета "Известия".
Внедрять же подобную практику в каждом жилом доме рано, поскольку в столице не хватает мощностей для переработки таких отходов. "Раздельный сбор в Москве пытались внедрить еще в начале 2000-х годов, поставив фандоматы по сбору алюминиевых банок. Но это ни к чему не привело. Люди разочаровались и сказали: "Мы разделять больше не будем — они все равно все смешивают в мусоровозе и везут на полигон". Такого мы не хотим", – подчеркнул руководитель ведомства.
По оптимистичным прогнозам, мусороперерабатывающая отрасль в Москве наберет обороты в 2021-2022 годах. После этого систему раздельного сбора отходов можно будет внедрять повсеместно.
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