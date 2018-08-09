В Таиланде монаха приговорили к 114 годам тюрьмы

Суд в Таиланде признал бывшего монаха Вирапхона Сукпхона виновным в мошенничестве, отмывании денег и совершении преступлений с использованием компьютера, передает портал newizv.ru. Установлено, что с февраля 2009 года по июнь 2013-го он использовал статус главы монастыря для привлечения пожертвований.

Осужденный обещал пустить вырученные средства на создание самой большой в мире статуи Будды из нефрита и золота, а также реализовать ряд проектов похожего характера. На деле деньги пошли на покупку десяти дорогих автомобилей. Также он обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки.

Бывшего монаха приговорили к 114 годам тюремного заключения. В колонии Вирапхон Сукпхон сможет провести лишь 20 лет, поскольку это максимально возможный по закону срок.