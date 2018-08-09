Члены "банды ГТА" умрут в тюрьме

Московский областной суд огласил приговор в отношении пяти членов "банды ГТА", признанных виновными в нападениях и убийствах водителей в Московской области, передает РЕН ТВ. Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Хазратхон Додохоно приговорены к пожизненному заключению. Еще один фигурант дела – Зафрджон Гулямов – получил 20 лет лишения свободы.