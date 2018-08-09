В Мексике выкопали скелет "инопланетянина"

В пещере Пуил в муниципалитете Такотальпа штата Табаско в Мексике было обнаружено три человеческих скелета. Возраст двух из них оценивается в четыре тысяч лет, еще одного – в семь тысяч лет, передает телеканал "360". Причем самый старый скелет отличается ярко выраженной вытянутой формой черепа.

Археологи при раскопках Мексике нашли сильно вытянутый, уплощенный череп.Он напоминает инопланетянина из фильма "Чужой" pic.twitter.com/TYaCizp3 — Дима Белых ™ ©  (@Belykh_Dima) 19 декабря 2012 г.

Многим неискушенным зрителям находка показалась останками инопланетного существа. Однако специалисты отмечают, что скелетов с вытянутыми черепами в ареале расселения индейцем майа было обнаружено достаточно, чтобы говорить об особом ритуале, при котором ребенку с младенчества с помощью специальных утягивающих устройств меняли форму черепа.