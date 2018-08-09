Больная раком жена Асада выступила с обращением

Жена президента Сирии Башара Асада Асма, у которой диагностирован рак молочной железы, выступила с обращением к сирийскому народу. "Я – часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет", – цитирует RT первую леди Сирии.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

Напомним, ранее стало известно о том, что у 42-летней Асмы Асад было диагностировано онкологическое заболевание. Она проходит курс химиотерапии в одном из медучреждений сирийской столицы. Болезнь была диагностирована на ранней стадии, поэтому шансы на успешное лечение достаточно высоки.