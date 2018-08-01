Британский министр взял в помощницы элитную проститутку
Историей феноменального успеха девушки партия хвасталась в соцсетях. Однако платили молодому дарованию мало – Ребекка решила подзаработать на карманные расходы.
Тайное хобби помощницы 44-летнего министра строительства Доминика Раэба стало явным, когда на след напали репортеры. Девушка предлагала сексуальные услуги на эскорт-сайте, и один из журналистов решил ими воспользоваться, представившись богатым клиентом.
На первой встрече в пятизвездочном отеле репортеру, видимо, не удалось завершить интервью – пришлось назначать вторую. За каждое свидание Ребекка брала 750 фунтов стерлингов. О своей основной работе секретарша говорила открыто и утверждала, что ей известен каждый шаг шефа. Парочка даже смеялась над идеей заняться сексом прямо на столе Раэба.
Ограничений в своем увлекательном хобби Тотт не признавала. На вопрос журналиста, какие услуги входят в оговоренную плату, девушка ответила: "Все, что пожелает клиент!"
Служба безопасности Великобритании MI5 заинтересовалась подработкой Ребекки. Идет расследование. Спецслужбы выясняют, какую угрозу увлечение мисс Тотт могло представлять для национальной безопасности королевства, пишет The Sun.
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