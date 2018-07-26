Госдума повысит пожарную безопасность мест скопления людей

Депутаты обязательно примут в осеннюю сессию проект закона о пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он рассказал, что авторами поправок выступили представители всех фракций. Как подчеркнул Володин, документ носит комплексный характер, его задача – предотвратить трагедии наподобие той, что произошла в Кемерово.



По словам председателя Госдумы, документ был внесен в нижнюю палату сегодня утром. Говоря о разработке пакета поправок, Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект стал результатом совместной работы парламентариев после пожара в кемеровском торговом центре.



"Подобное не должно повторяться, – заявил председатель нижней палаты. – Поэтому уже в осеннюю сессию мы намерены принять данную законодательную инициативу". Володин уточнил, что рабочая группа в ходе подготовки документа учла "многочисленные предложения, которые поступили из регионов".

По словам думского спикера, разработанный пакет поправок является комплексным и, в частности, подразумевает обязательное участие органов госпожнадзора во всех этапах строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и иных объектов. Такая мера, отметил он, даст возможность обезопасить людей от возможных рисков для их жизни.

"Законопроект определяет, что также граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций", – добавил Вячеслав Володин.

Напомним, профильная рабочая группа была создана в Госдуме 28 марта по поручению спикера палаты Вячеслава Володина. Оно было отдано после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где в результате пожара погибли десятки людей, включая детей. В состав группы вошли восемь руководителей профильных думских комитетов и депутаты, в том числе из Кемеровской области.