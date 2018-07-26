Госдума повысит пожарную безопасность мест скопления людей
По словам председателя Госдумы, документ был внесен в нижнюю
палату сегодня утром. Говоря о разработке пакета поправок, Вячеслав Володин
подчеркнул, что законопроект стал результатом совместной работы парламентариев
после пожара в кемеровском торговом центре.
"Подобное не должно повторяться, – заявил председатель нижней палаты. – Поэтому уже в осеннюю сессию мы намерены принять данную законодательную инициативу". Володин уточнил, что рабочая группа в ходе подготовки документа учла "многочисленные предложения, которые поступили из регионов".
По словам думского спикера, разработанный пакет поправок является комплексным и, в частности, подразумевает обязательное участие органов госпожнадзора во всех этапах строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и иных объектов. Такая мера, отметил он, даст возможность обезопасить людей от возможных рисков для их жизни.
"Законопроект определяет, что также граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций", – добавил Вячеслав Володин.
Напомним, профильная рабочая группа была создана в Госдуме 28 марта по поручению спикера палаты Вячеслава Володина. Оно было отдано после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где в результате пожара погибли десятки людей, включая детей. В состав группы вошли восемь руководителей профильных думских комитетов и депутаты, в том числе из Кемеровской области.
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