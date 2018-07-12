Эпоха ушла: рекордсмен состриг самые длинные ногти в мире
Мужчина отращивал ногти на левой руке в течение 66 лет. Во время последнего измерения их длина превысила более 909,6 сантиметра. Предмет гордости индийца аккуратно отрезал специальный техник с помощью электроинструмента. Сообщается, что ногти были переданы в дар музею Нью-Йорка.
82-летний рекордсмен рассказал, какой ценой ему обошелся этот титул, передает газета South China Morning Post. По его словам, жить с такими огромными ногтями – сплошное мучение, поскольку они доставляли неудобство и боль. Так, мужчине приходилось фиксировать руку во время сна и вести малоподвижный образ жизни.
Ведущей "Дома-2" очень обидно
Актриса дала откровенное интервью
Примадонна не пришла на юбилей к актеру
Сергей Зверев пытался привести женщину в чувство