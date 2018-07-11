Жаркий секс украинцев в радиостудии попал на видео
Разгоряченные страстью парень и девушка не заметили, что выбрали место для плотских утех прямо под камерой видеонаблюдения. В результате их половой акт стал достоянием общественности, передает Пятый канал.
По словам продюсера радиостанции Вячеслава Демина, ролик на своей странице в Facebook выложил "какой-то добрый человек", который, "наверное, позавидовал этому приятному, но не очень долгому свиданию".
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