Представлен план по отключению России от мировой Сети
Сегодня больше половины интернет-трафика передается через серверы за рубежом. Планировалось снизить долю сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, до 10%, однако теперь этот показатель сократили вдвое.
Ужесточение требований к внутреннему трафику Рунета эксперты объяснили необходимостью повысить защищенность данных от хакерских атак, сообщает "Коммерсантъ". На иностранные серверы через шесть лет должна приходиться минимальная доля российского трафика, говорится в документе.
Цифровизацию энергетики, промышленности, здравоохранения, образования и прочих отраслей поручат профильным министерствам. Более того, планируется создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для высокоскоростной передачи данных, а также дата-центров для хранения информации.
Стоит отметить, что аналогичная система маршрутизации трафика успешно практикуется в Китае. В рамках программы "Золотой щит" связь между КНР и остальным миром осуществляется только через специальные серверы, а пропускающее трафик оборудование полностью контролируется государством.
Ведущей "Дома-2" очень обидно
Актриса дала откровенное интервью
Примадонна не пришла на юбилей к актеру
Сергей Зверев пытался привести женщину в чувство