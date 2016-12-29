Как Запад будет отключать Россию от интернета

Пользователям Рунета не стоит паниковать по поводу заявления Германа Клименко о возможном отключении российских пользователей от Глобальной сети. Эксперты считают, что Запад не станет ограничивать доступ ко Всемирной паутине.

Доступ в Сеть про запас не купишь. Да и не стоит рядовым пользователям интернета поднимать панику из-за прогнозов советника президента – их такое едва ли коснется, считает ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

"Прежде всего, до сих пор не было ни одного случая, когда бы какую-то страну насильно и извне ограничивали бы в доступе ко Всемирной паутине. Даже когда Иран находился под западными санкциями, никаких проблем с доступом в Сеть там не возникало. Все случаи ограничения или фильтрации интернета до сих пор инициировались самими властями тех или иных стран", – заявил эксперт агентству "Ридус".

Как писали Dni.Ru со ссылкой на RT, советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил: страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. "Высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети", – сказал Клименко.

В то же время Урван Парфентьев подчеркивает: даже если какая-то страна и решит ограничить доступ "провинившегося" государства в интернет, это будет очень непросто сделать даже технологически. Этим сетевая структура и отличается от вертикальной, что ни один ее узел не имеет преимущества перед другими.

"Даже при том, что регулировщик сетевых адресов ICCAN тесно сотрудничает с правительством США, сам по себе интернет никакому правительству не принадлежит. Администрация США вправе пригрозить карами нарушителям. Google и Microsoft, например, ушли из Крыма, чтобы "не связываться". Многие частные компании могут тоже посчитать, что ослушаться окрика из Вашингтона будет себе дороже", – полагает Парфентьев.

По словам Парфентьева, чтобы полностью исключить вероятность превращения Рунета в "островное государство", следовало бы передать функции ICCAN какому-либо агентству ООН. Но несмотря на давно предпринимаемые усилия России и других стран в этом направлении, такое решение до сих пор не принято.

В свою очередь IT-специалист Вячеслав Вотномов, комментируя слова Клименко газете "Комсомольская правда", отметил: способы обойти такую блокировку есть. "Технически вопрос решается просто: выключат маршрутизаторы на запад – и все. Заходите, например, на Google – а там пусто, страница не найдена. Выход простой – пригласить в страну западных провайдеров. Либо попробовать обойти проблему – способов много, но все они точно недешевые", – сказал Вотномов. Хотя эксперт склонен считать, что подобного развития ситуации не будет: никто – в том числе и Запад – не захочет нести миллиардные убытки.