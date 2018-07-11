Названа причина внезапной смерти внука Брежнева в Крыму

Внук легендарного политика запомнился безуспешными попытками попасть в Госдуму. Также он судился из-за неправомерного, по его словам, использования образа деда.

Внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева скончался в Крыму, сообщает RT со ссылкой на его знакомого Сергея Менделеева. "Страшная новость из Крыма – ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… Для меня было честью", - написал он в Facebook. По словам председателя регионального отделения партии "Родина" Константина Кнырика, причина смерти – инфаркт.

Андрей Брежнев родился в 1961 году в Москве, напоминает "Газета.ru". В 1990-х выдвигался в вице-мэры столицы от ЛДПР. Через несколько лет вступил в КПРФ. В 2014 году был избран первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии социальной справедливости (ЦК КПСС). Несколько раз выдвигался кандидатом в Госдуму.

В марте 2018 года внук генсека проиграл суд в Новосибирске, где коллегия по гражданским делам рассматривала его жалобу. Брежнев требовал взыскать с местной компании компенсацию морального вреда – та украсила торговый центр изображением его легендарного деда. Политик указывал на недопустимость использования фотографии с целью обогащения без его согласия.