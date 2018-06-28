Порноактер пошел под суд за имитацию секса с поклонницей
Женщина попросила артиста расписаться на своей груди. Затем началось то, чего она не ожидала и не хотела.
Пострадавшая работала моделью на рекламном мероприятии одной из радиостанций 17 сентября 2017 года. По ее словам, Джереми напал на нее.
Обвинительница уверяет, что мужчина схватил ее грудь под бюстгальтером. Кроме того, когда они делали селфи, порноактер сжимал ее ягодицы, целовал сзади в шею и имитировал половой акт через одежду. Более того, модель утверждает, что Джереми спросил, не побежали ли у нее мурашки, передает портал 9news.
Женщина рассказала, что пыталась убежать, но актер не отпускал ее. По данным суда, после инцидента она пережила посттравматическое расстройство и выкидыш. Актер обвинения отрицает.
Ранее в порноиндустрии случился еще один криминальный инцидент. Актриса из фильмов для взрослых украинского происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на компанию Brazzers.
В качестве причины она указала сексуальное насилие, которому подверглась со стороны режиссера Тони Т. Девушка утверждает, что во время съемок в БДСМ-фильме ее били по лицу, голове и груди, а также "вливали воду в рот, заставляя захлебываться".
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