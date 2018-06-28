Названа угроза жизни миллионов россиян

Ежегодно в России образуется четыре миллиарда тонн отходов. Свалки занимают четыре миллиона гектаров территории страны, а вывезенные туда токсичные вещества угрожают жизни миллионов россиян.

Более 200 тонн мусора приходится на каждого жителя страны. На территории России скопилось свыше 39 миллиардов тонн отходов, и к этой горе ежегодно прибавляется еще четыре миллиарда.

"Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают четыре миллиона гектаров территории России. И ежегодно их площадь возрастает на 300 тысяч гектаров", – сообщил на совещании в Иркутске первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

По данным заместителя генпрокурора, содержащиеся на полигонах и свалках токсичные вещества угрожают жизни и здоровью более 17 миллионов человек. Кроме того, лишь 40% жителей страны пользуются чистой водой, и только 11% стоков сбрасывают в водоемы очищенную воду.

Свыше 250 тысяч нарушений, связанных с утилизацией мусора, выявлено благодаря прокурорским проверкам. В суды направлено 22 тысячи исков на общую сумму 3,5 миллиарда рублей, возбуждено 135 уголовных дел, сообщил Буксман. Ликвидировано свыше десяти тысяч незаконных свалок, 87 из которых находились в заповедниках и национальных парках.

Как отметил на совещании генпрокурор России Юрий Чайка, главная причина в том, что не во всех регионах утверждены целевые программы по обращению с отходами. При этом программы предусматривают экономическое стимулирование предприятий по переработке вторичных ресурсов, что должно повысить заинтересованность хозяйственников.

Загрязнение планеты пластиком — серьёзная проблема для экологии. При сжигании пластик выделяет в атмосферу ядовитые вещества и разлагается сотни лет. Не покупайте постоянно воду в пластиковых бутылках — купите одну и набирайте в неё воду дома. #спасемпланету #экология pic.twitter.com/AloSaG9nxz — RUSEcology (@EcologyRus) 22 июня 2018 г.

В России сегодня перерабатывается и используется вторично только 9% твердых отходов, хотя более половины мусора – металл и бумага. За последние 15 лет объем твердых коммунальных отходов в России увеличился вдвое, пишут "Известия".