Турецкий отель запретил россиянке выкладывать фото в бикини

Россия на ЧМ-2018 Умер поэт Дементьев Пенсионная реформа Расписание матчей ЧМ-2018 Главные события столицы

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Среда 27 июня
Лента новостей
22:03
Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется
21:47
Трамп объявил о встрече с Путиным
21:42
Глава ярославских единороссов со скандалом ушел с поста
21:34
21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
21:12
Отмечавшая день рождения женщина зарезала любовника
20:42
Болельщики в ужасе из-за 40-градусной жары в Волгограде
20:33
Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится
20:27
Губерниев поиздевался над горем Германии
20:23
Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
20:12
В Сочи 35-летний мужчина упал в реку и сломал позвоночник
20:06
Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта
19:50
Детоненавистница Рынска задавила ребенка "мощной грудью"
19:03
Отец Майкла Джексона умер от рака
18:59
Цена на новый iPhone шокировала россиян
18:58
На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация
18:56
При жесткой посадке самолета под Иркутском пострадали три человека
18:26
Молния дотла спалила дом омичей
18:23
Опустившийся на дно рыжий из "Иванушек": Я еле выжил
18:18
Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)
18:01
Кипящие пельмени вылили с балкона многоэтажки на прохожих в Балашихе
17:55
В Москве горит ТЦ "Атриум"
17:51
Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину
17:50
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
17:41
Тюменцы спасли сбитого на трассе щенка
17:19
Россиянин обманул банки на 47,8 млн рублей
17:02
В Татарстане утонули 20 человек
16:56
Путин поставил на место дерзкого посланца Трампа
16:47
"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар
16:44
В Удмуртии мужчина забил насмерть немощную бабушку
16:43
Рецепт баранины с сухофруктами
16:22
Сын Жириновского о безнадежном Родченкове: "Собаке – собачья смерть"
16:09
Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении
16:06
Корчевников выпал в осадок от жутких деталей смерти актера в психушке
16:02
17-летнюю жительницу Башкирии изнасиловал взрослый мужчина
15:56
Джазовый фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"
15:52
Как вычислить лгуна
15:50
Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум
15:48
Болельщиков выгнали из отелей во время ЧМ-2018
15:31
"Звездного" адвоката Добровинского наказали за нарушение этики
15:29
Изуродованная огнем модель шокировала народ своими снимками
15:24
Известный российский ученый умер после долгой болезни
15:03
Украина отбомбилась на границе с Крымом
15:00
Толстая модель взбудоражила "голым" фото
14:56
Родные делят роскошную недвижимость поэта Дементьева
14:51
Получившая пощечину Наташа Королева обратилась к матери
14:41
Названы вызывающие рак профессии
14:31
Миру угрожает разрушительная война из космоса
14:21
Экс-супруга Радулова беременна от женатого
14:11
Россиянам предрекли рост зарплат
14:10
ЧМ-2018 оставил женщин без секса
13:58
В России предложили Илону Маску новый дизайн iPhone X
13:53
Нахрапистый Питт пытается разрушить семью известной актрисы
13:46
Расставшийся с женой Шнуров: Если женщина вам врет, значит, все в порядке
13:35
Московский банк лишили лицензии
13:33
Создано лекарство для продления жизни
13:16
Как правильно закрутить чалму
13:12
Пьяный в хлам участник "Дома-2" бегал без трусов по Парку культуры
12:56
Предатель Родченков пытался свести счеты с жизнью
12:55
Спикер Госдумы обсудил совершенствование пенсионной системы с лидером профсоюзов
12:47
Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018
12:38
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
12:26
Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты
11:51
Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку
11:39
Известный певец откровенно о сексе с Шурыгиной
11:37
"Ну ты и позорник": Губерниев разнес больного Марадону
11:22
Откровенный танец болельщицы возмутил мир
11:16
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
11:03
Скандалистка Мара Багдасарян разбилась в жуткой аварии
11:03
Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
11:01
Откуда берутся морщины
10:29
Найдена новая причина рака груди
10:22
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
09:56
Матильда Шнурова заткнула рты своим заявлением о разводе
09:56
Друг самой красивой болельщицы ЧМ-2018 высказался о ее съемках в порно
09:46
Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018
09:44
Приморский чиновник украл 100 миллионов рублей при строительстве детсада
09:21
Блогера убили после мастер-класса по ведению споров
09:13
Пугачева горько плакала после шокирующего признания
08:44
"Передозировка": Марадона едва не умер на матче в России
08:35
"Жуткий диагноз": жена Башарова объявила о болезни сына
08:28
Савченко стала причиной убийства пенсионерки
08:27
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
23:37
Месси чудом избежал катастрофы в России
22:00
На северо-западе Москвы загорелся супермаркет
21:52
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
21:52
Крымский мост опасен для жизни
21:44
Проклова издевается над выставленным на улицу мужем
21:39
Антипригарная посуда признана возбудителем агрессивного рака
21:10
Подмосковью угрожают пожары
21:02
Отец Меган Маркл возмущен поведением Елизаветы II
20:58
Известного певца нашли мертвым на берегу моря
20:34
У народа случился припадок из-за "голых" снимков 51-летней певицы
20:18
Пилота официально обвинили в гибели пассажиров Ан-148
20:05
"Молодой ботаник-мизантроп": стал известен разработчик пенсионной реформы
19:49
Использование iPad признали разрушительным для здорового сна
19:46
Наталья Рудова предъявила Егору Криду подросший живот
19:41
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
19:39
Названы дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым
19:11
Сборная Перу хлопнула дверью на ЧМ-2018
19:07
Звезда "Игры престолов" отправила обнищавшего мужа побираться на улицу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян проболтался об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской
Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Общество

Турецкий отель запретил россиянке выкладывать фото в бикини

Анастасия Монстович. Фото: instagram.com/nastyamonstovich
Российской туристке запретили выставлять свои снимки в бикини на территории отеля в Турции из-за "чрезмерного обнажения". Кроме того, девушку оповестили, что в заведении можно фотографироваться только в мусульманской одежде. 
прочитано 873 раза

Выяснилось, в гостинице существуют определенные правила, которые обязаны соблюдать все постояльцы. При этом российская туристка уверяет, что при заселении ее никто об этом не уведомлял.

ПО ТЕМЕ

Самая красивая россиянка на ЧМ-2018 оказалась порнозвездой

Звезда "Папиных дочек" удивила аппетитными формами в купальнике

Известно, что Анастасия Монстович выбрала отдых по системе all inclusive. Однако уже после размещения в отеле оказалось, что даже в этом случае для девушки существовали определенные ограничения, передает Turkiye Turizm.

Ничего не подозревавшая Анастасия начала фотографироваться в купальнике на территории гостиницы, но представители отеля строго запретили девушке выкладывать "откровенные" фотографии с геолокацией отеля. Дело в том, что по территории заведения можно было ходить только в мусульманской одежде.

Позже россиянка рассказала, что знала об особенностях отеля, поэтому она уточнила все нюансы заранее. Для Анастасии стал открытием тот факт, что выкладывать фото в купальнике там запрещено.

"Мне четко дали понять, что в отеле нет никаких ограничений и правил кроме запрета на алкоголь. На общем пляже можно находиться в купальниках", – сообщила туристка. При этом она добавила, что после того, как выложила видео в бикини, ей стали поступать сообщения с просьбами удалить публикацию, а также угрозы.

Автор: Михаил Вштанов27 июня 2018, 21:59

комментарии

Политика

Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным
Украина отбомбилась на границе с Крымом
Встречу Путина и Трампа превратили в шоу
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

Собчак заклевали за издевательства над сыном
Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову
Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится
Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта

Проишествия

Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря

Lifestyle

Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Умер поэт Андрей Дементьев
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Шоу-бизнес

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой

В семье поэта разыгралась трагедия
Шоу-бизнес

Проклова издевается над выставленным на улицу мужем

Актриса устала от мужа-изменника
Шоу-бизнес

Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум

Продюсер сделал неожиданное признание

Шоу-бизнес

"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар

Прославленный спортсмен дал откровенное интервью

Гороскоп

Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Фоторепортажи

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
Роналду "испугался" российских футболистов
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Спорт

Губерниев поиздевался над горем Германии
На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация
Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)
ЧМ-2018 оставил женщин без секса

Регионы

21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru