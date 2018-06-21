День в СИЗО засчитают за полтора дня в колонии

Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении законопроект, которым день, проведенный арестантом в следственном изоляторе, приравнивается к полутора дням в колонии. Этот документ, в числе прочего, примечателен тем, что в течение десяти лет он находился на рассмотрении нижней палаты парламента и только у законодателей седьмого созыва до него дошли руки.



Согласно тексту принятого депутатами документа, теперь один день, проведенный находящимся под следствием в СИЗО будет приравниваться к полутора дням нахождения в колонии. Однако эта норма не будет распространяться на ряд категорий преступников. Так, все останется по-прежнему для террористов, рецидивистов и тех, кому смертная казнь заменена на иное наказание.



Кроме того, порядок исчисления времени заключения останется без изменений для осужденных на отбывание срока в тюрьмах, колониях особого и строгого режимов. Здесь в силе остается правило "день за день".

Как отметил генеральный директор в Центра политической информации Алексей Мухин, принятый Госдумой законопроект "правильный и нужный, как сейчас говорят, социальный". Он считает, что нахождение человека в следственном изоляторе гораздо более не комфортно, чем в колонии.

Главный же аргумент, по его мнению, заключается в том, что "содержание в СИЗО не предполагает доказанной виновности арестанта или еще требуется время на апелляцию и прочие процедуры перед отправкой к месту отбывания наказания". "Дело, конечно, тонкое, но разобраться в этом было просто необходимо", – уверен политолог, обращая внимание на то, что в странах ЕС и ряде других подобные нормы действуют.

"Вообще, в последнее время, благодаря усилиям руководства Госдумы, резко повысившего дисциплину в депутатских рядах, "завалы прошлого" (в смысле – старых законопроектов) успешно и эффективно разбираются".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, в свою очередь также заявила, что принятые поправки восстанавливают справедливость, так как условия в СИЗО жестче чем в колонии. Если в колонии общего режима длительное свидание возможно, то в следственном изоляторе нет, если прогулки под открытым небом в колонии есть, то в СИЗО нет, отметила она.

"Находясь в СИЗО, человек не имеет права на длительные свидания с семьей, полтора-два года содержатся в СИЗО люди по экономическим преступлениям".



Напомним, инициатива была рассмотрена Госдумой во втором чтении накануне. До этого, как ранее отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, она около десяти лет лежала на полке, как и другие проекты законов, разработанные предыдущими депутатскими созывами. Часть из них, как и одобренный сегодня документ, по словам председателя Госдумы, "абсолютно ожидаема обществом". Принятые нормы имеют обратную силу, таким образом, отбывающие наказание, получат возможность пересчета срока наказания.