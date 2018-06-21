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Общество

Повод напиться: как пережить выпускной

Как пережить грядущий выпускной с бокалом в руках, как встретить рассвет бодрым и трезвым, и стоит ли родителям разговаривать с детьми об алкоголе, Dni.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. 
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Выпускной бал – всегда "водораздел". Между детством и юностью, школой и университетом, мечтами и реальностью. Наступает время других отношений внутри семьи, другой ответственности за себя и свои решения, другой степени свободы. Птенец улетает из гнезда. Поэтому выпускному всегда придают особое значение. И даже брутальные отцы и ненавидящие школу молодые люди не могут оставаться равнодушными к большому событию.

Для многих детей выпускной – еще и первое знакомство с алкоголем. Причем, знакомство официальное, не табуированное, разрешенное и даже поощряемое, в компании родителей и учителей. А поскольку все неприятности, причем не только у детей, но и у родителей, случаются на выпускных исключительно "благодаря" спиртному, вот несколько рекомендаций от нарколога.

Если вы не хотите, что выпускной стал для вашего ребенка разрешенным поводом "напиться", обратите внимание на то, как вообще в вашей семье обсуждается тема алкоголя, как к нему относитесь вы и ваши близкие. "Если тема табуирована, если спиртное под категорическим запретом, как это часто бывает, особенно если у бабушек-дедушек была серьезная зависимость, поздравляю: ваш ребенок будет воспринимать выпускной именно как шаг во взрослую жизнь под звон бокалов. Я всегда говорю, что очень важно воспитывать в ребенке здоровое отношение к алкоголю. Во-первых, он не должен восприниматься как обязательное сопровождение любого торжества. Во-вторых, праздник – это не повод "напиться", это приятное, радостное событие, которое и без допинга доставляет удовольствие всем причастным", – предупредил Дмитрий Вашкин.

Фото: pixabay.com

В любых вопросах воспитания детей начинать стоит прежде с себя. Если вы сами воспринимаете выпускной как некий шабаш, то что говорить про детей? Не будут они воспринимать всерьез напутствия из серии "вы там много не пейте". А то в итоге, что получается: дети гуляют себе по набережным, фото в инстаграм выкладывают, а родители купаются в фонтанах – у них праздник. Впрочем, можно, конечно, родителей понять – не каждый день "второй раз" заканчиваешь школу.

Идеальный вариант - безалкогольный выпускной, к которым, кстати, в последнее время склоняются все больше и больше школ. Однако, нужно понимать, что жадные до приключений выпускники могут попытаться пронести его тайно, или найдут возможность употребить в узком кругу до официальной части торжественной ночи или после. Особенно талантливые школьники умудряются пронести бутылку спиртного, замаскировав его под сумочку-клатч. Очень важно контролировать, куда вдруг отлучился ребенок, и чем он занимается в данный момент. Не для того, чтобы прослыть родителем-вертолетом. Просто выпускной – это всегда мероприятие повышенной опасности. Увы, но известны случаи массовых драк, утоплений, серьезных алкогольных отравлений. Всего этого можно было бы избежать, если бы школьников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, контролировали родители или учителя.

Фото: ТАСС

Что делать, ели ваш ребенок все же "напился на выпускной"? Ну, во-первых, это никакая не катастрофа, а случайность. Поэтому для начала не ругайте выпускника, а отправьте его отсыпаться. Разбор полетов стоит оставить на утро. Утром позаботьтесь о реанимационных мероприятиях: подготовьте аспирин или горячий острый суп. Ну а потом можно (и обязательно нужно) разговаривать, обсуждать, журить. Потому что ребенку всегда важно знать, что вы о нем беспокоитесь. И что алкоголь – яд.

Школьный выпускной – это значимое и волнительное событие. Родители и дети долго готовились к празднику. Хорошая погода, вкусная еда, друзья и вся жизнь впереди – что еще нужно выпускнику для хорошего настроения? Пожалуй, только здоровая любящая семья рядом. И уж точно не шампанское.   

21 июня 2018, 16:53

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