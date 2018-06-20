Пенсионная реформа научит россиян заботиться о себе

Точка в обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста еще не поставлена – возможно, документ ждут корректировки, и довольно серьезные. Однако реакция на него не заставила себя долго ждать.

Петиция об отмене пока не принятого закона за считанные дни собрала больше миллиона подписей (а ранее опросы показали, что повышение пенсионного возраста поддерживают не более 6% россиян); профсоюзы потребовали смягчить некоторые пункты в законопроекте, а на это, в свою очередь, откликнулось и российское правительство. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что при расчете пенсий не будет использоваться так называемая балльная система. Я напомню: такой механизм подразумевал, что при начислении пенсии учитывается не только возраст и стаж человека, но и накопленные им "баллы", которые складывались исходя из размеров отчислений из его заработков в Пенсионный фонд. В условиях, когда вся страна тридцать лет получала "зарплаты в конвертах", такая система означала, что достойные пенсии не светят практически никому.

Татьяна Голикова назвала решение отказаться от баллов "сложным" и подчеркнула, что на это требуется время. Одновременно она заявила и о том, что сейчас в высокой степени готовности находится концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – ожидается, что на обсуждение ее вынесут уже к осени. Если коротко, система индивидуального пенсионного капитала подразумевает, что сумма ежемесячных перечислений может быть по желанию человека увеличена или уменьшена вплоть до нуля; он может снимать накопления досрочно, передавать сбережения по наследству. Можно пойти по пути "автоматического" накопления ИПК – в этом случае перечисления составят 6% от зарплаты. Но в конечном счете человек вправе самостоятельно решать, какой будет его пенсия, и отказаться от "автоматических" перечислений или же увеличить (уменьшить) их размер. Государство же со своей стороны обеспечивает только минимальную обязательную (солидарную) часть пенсии. Предполагается, что этот проект может быть запущен уже в 2020 году.

При этом гражданам предлагается воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов – планируется, что именно в них будет поступать и через них формироваться ИПК.

В целом же, пообещала Голикова, средний размер пенсии должен сложиться на уровне не менее 40% от зарплаты, которую получал человек, а в идеале и больше.

Но насколько осуществимы эти планы?

Подводные камни новой пенсии

Сомнений в благих намерениях правительства нет – как и в том, что повышение пенсионного возраста, очевидно, объективно необходимо: если ничего не менять, через десять лет в России на каждого работающего будет приходиться по три пенсионера, а это неподъемная бремя и для государства, и для самих работающих людей. Но понятно при этом, что перемены требуют времени. Вот несколько причин, по которым выплаты будущим пенсионерам еще очень долго могут оказаться, мягко говоря, скромными.

Как призналась Татьяна Голикова, быстро отменить балльную систему не получится. Это значит, что миллионы пенсионеров, получавшие "серую" зарплату, еще очень долго могут рассчитывать лишь на минимальные выплаты.

Формирование индивидуального пенсионного капитала вряд ли поможет людям с небольшими зарплатами. Если человек сам выбирает, сколько ему перечислять "на старость", а доходы его невелики, высока вероятность, что он и вовсе может отказаться от каких-либо перечислений.

Пока в России не все зарплаты тотально "белые", реалистичность проекта ИПК остается под большим вопросом.

Негосударственные пенсионные фонды – не столь надежные структуры, как нам когда-то представлялось. За последние годы "лопнули" 34 негосударственных пенсионных фонда, в которых "сгорели" 11 млрд рублей накоплений россиян.

Пенсии, несмотря на все старания правительства и самих будущих пенсионеров, могут "не успеть" за инфляцией. Уже сейчас мы видим, как с ростом цен на топливо дорожают другие товары и услуги. А что будет дальше? Тем более невозможно предсказать, во что превратятся нынешние сбережения через, допустим, 15-20 лет.

Так что же делать?

Не будем скептиками: наверняка когда-нибудь ситуация с пенсиями изменится к лучшему. Но жить надо сегодня. И думать о том, какой будет ваша жизнь после выхода на пенсию. Этот период называется ужасным словом "возраст дожития" и для людей, которые в ближайшие годы выйдут на пенсию, составит, по прогнозам, 25-30 лет. Не хотелось бы такой огромный срок "доживать" – треть жизни стоило бы посвятить себе, своим интересам и удовольствиям.

Где взять на это деньги? Один из вариантов справиться с ситуацией – это, например, вкладываться в недвижимость и получать от нее доход. Сейчас для этого идеальные возможности: низкая процентная ставка по ипотеке и другим кредитам (замечу: пока низкая – стремительный рост инфляции, о чем говорилось выше, может привести к ее повышению), лояльный подход банков к заемщикам, оживление строительного рынка, приезд в Россию миллионов мигрантов – людей, которые нуждаются в арендном жилье… В сущности, все большие капиталы на недвижимости были созданы именно в такие периоды. Но даже если речь идет не о богатстве, а о достойной и независимой жизни – это тоже "тот самый" случай. По сути говоря, у тех, кто хочет обеспечить себе безбедную старость, другого выхода сейчас и нет.

Начнем с того, что даже небольшой пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду уже позволит вам перестать бояться потери работы. Зачем терпеть маленькую зарплату и начальника с дурным характером, если можно, обеспечив себе "подушку безопасности", неспешно поискать нормальное место работы. С ростом доходов ваша уверенность в себе, в будущем лично вашем и вашей семьи будет расти. Куда сильнее и быстрее, чем при работе "с девяти до пяти".

Грамотная работа с недвижимостью (в частности, со сдаваемой в аренду) гарантирует вам безбедную старость. Или, если у вас маленькие дети, обеспечит их к совершеннолетию собственным бесплатным жильем, стоимость которого (если квартира, например, взята в ипотеку) за эти годы выплатят арендаторы.

Можно найти и другие варианты, подходящие лично для вас. Многие считают бизнес занятием рискованным (и во многих случаях это действительно так). Ну а если рассмотреть вариант не покупки и руководства предприятием, а того, что сейчас называется самозанятостью? Ведь наверняка есть что-то, что вы умеете делать лучше всего, или то, чему сможете быстро научиться (деятельность в смежной области, а то и принципиально новая), переквалифицироваться. Вряд ли можно обещать, что эта, как принято говорить, "работа на себя, а не на дядю" молниеносно принесет большие доходы. Но, как минимум, вы станете хозяином самому себе, своему времени, не будете зависеть от работодателя – только от своих усилий. Кстати, заодно исчезнет повод жаловаться на то, что нормальной работы сейчас не найти, особенно людям в возрасте.

К сожалению, в России мало кто умеет считать деньги и распоряжаться ими. Приходится слышать: эти 10 или 20 тысяч меня не спасут, мне надо сразу и много. Но так не бывает. Благосостояние – это долгая работа, она делается постепенно, шаг за шагом. И без повышения своей финансовой грамотности, понимания рынка, его требований, вряд ли что-то получится. Ведь если вы, к примеру, хотите зарабатывать сами, без оглядки на работодателя, то нужно по меньшей мере понимание того, насколько велик будет спрос на ваши услуги. Этому тоже нужно учиться – думать, просчитывать, анализирваоть.

Главное – начать, сделать первый шаг. И не ждать, пока государство предложит вам пенсию сказочных размеров – если такое и произойдет, то, скорее всего, очень нескоро. А ведь только от человека зависит, на что он тратит свое время – на полноценную жизнь или на "дожитие".