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Общество

Пенсионная реформа научит россиян заботиться о себе

Фото: GLOBAL LOOK press
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
Точка в обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста еще не поставлена – возможно, документ ждут корректировки, и довольно серьезные. Однако реакция на него не заставила себя долго ждать. 
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Петиция об отмене пока не принятого закона за считанные дни собрала больше миллиона подписей (а ранее опросы показали, что повышение пенсионного возраста поддерживают не более 6% россиян); профсоюзы потребовали смягчить некоторые пункты в законопроекте, а на это, в свою очередь, откликнулось и российское правительство. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что при расчете пенсий не будет использоваться так называемая балльная система. Я напомню: такой механизм подразумевал, что при начислении пенсии учитывается не только возраст и стаж человека, но и накопленные им "баллы", которые складывались исходя из размеров отчислений из его заработков в Пенсионный фонд. В условиях, когда вся страна тридцать лет получала "зарплаты в конвертах", такая система означала, что достойные пенсии не светят практически никому.

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Татьяна Голикова назвала решение отказаться от баллов "сложным" и подчеркнула, что на это требуется время. Одновременно она заявила и о том, что сейчас в высокой степени готовности находится концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – ожидается, что на обсуждение ее вынесут уже к осени. Если коротко, система индивидуального пенсионного капитала подразумевает, что сумма ежемесячных перечислений может быть по желанию человека увеличена или уменьшена вплоть до нуля; он может снимать накопления досрочно, передавать сбережения по наследству. Можно пойти по пути "автоматического" накопления ИПК – в этом случае перечисления составят 6% от зарплаты. Но в конечном счете человек вправе самостоятельно решать, какой будет его пенсия, и отказаться от "автоматических" перечислений или же увеличить (уменьшить) их размер. Государство же со своей стороны обеспечивает только минимальную обязательную (солидарную) часть пенсии. Предполагается, что этот проект может быть запущен уже в 2020 году.

Татьяна Голикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool 

При этом гражданам предлагается воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов – планируется, что именно в них будет поступать и через них формироваться ИПК.

В целом же, пообещала Голикова, средний размер пенсии должен сложиться на уровне не менее 40% от зарплаты, которую получал человек, а в идеале и больше.

Но насколько осуществимы эти планы?

Подводные камни новой пенсии

Сомнений в благих намерениях правительства нет – как и в том, что повышение пенсионного возраста, очевидно, объективно необходимо: если ничего не менять, через десять лет в России на каждого работающего будет приходиться по три пенсионера, а это неподъемная бремя и для государства, и для самих работающих людей. Но понятно при этом, что перемены требуют времени. Вот несколько причин, по которым выплаты будущим пенсионерам еще очень долго могут оказаться, мягко говоря, скромными.

  • Как призналась Татьяна Голикова, быстро отменить балльную систему не получится. Это значит, что миллионы пенсионеров, получавшие "серую" зарплату, еще очень долго могут рассчитывать лишь на минимальные выплаты.
  • Формирование индивидуального пенсионного капитала вряд ли поможет людям с небольшими зарплатами. Если человек сам выбирает, сколько ему перечислять "на старость", а доходы его невелики, высока вероятность, что он и вовсе может отказаться от каких-либо перечислений.
  • Пока в России не все зарплаты тотально "белые", реалистичность проекта ИПК остается под большим вопросом.
  • Негосударственные пенсионные фонды – не столь надежные структуры, как нам когда-то представлялось. За последние годы "лопнули" 34 негосударственных пенсионных фонда, в которых "сгорели" 11 млрд рублей накоплений россиян.
  • Пенсии, несмотря на все старания правительства и самих будущих пенсионеров, могут "не успеть" за инфляцией. Уже сейчас мы видим, как с ростом цен на топливо дорожают другие товары и услуги. А что будет дальше? Тем более невозможно предсказать, во что превратятся нынешние сбережения через, допустим, 15-20 лет.

Так что же делать?

Не будем скептиками: наверняка когда-нибудь ситуация с пенсиями изменится к лучшему. Но жить надо сегодня. И думать о том, какой будет ваша жизнь после выхода на пенсию. Этот период называется ужасным словом "возраст дожития" и для людей, которые в ближайшие годы выйдут на пенсию, составит, по прогнозам, 25-30 лет. Не хотелось бы такой огромный срок "доживать" – треть жизни стоило бы посвятить себе, своим интересам и удовольствиям.

Где взять на это деньги? Один из вариантов справиться с ситуацией – это, например, вкладываться в недвижимость и получать от нее доход. Сейчас для этого идеальные возможности: низкая процентная ставка по ипотеке и другим кредитам (замечу: пока низкая – стремительный рост инфляции, о чем говорилось выше, может привести к ее повышению), лояльный подход банков к заемщикам, оживление строительного рынка, приезд в Россию миллионов мигрантов – людей, которые нуждаются в арендном жилье… В сущности, все большие капиталы на недвижимости были созданы именно в такие периоды. Но даже если речь идет не о богатстве, а о достойной и независимой жизни – это тоже "тот самый" случай. По сути говоря, у тех, кто хочет обеспечить себе безбедную старость, другого выхода сейчас и нет.

Фото: GLOBAL LOOK press

Начнем с того, что даже небольшой пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду уже позволит вам перестать бояться потери работы. Зачем терпеть маленькую зарплату и начальника с дурным характером, если можно, обеспечив себе "подушку безопасности", неспешно поискать нормальное место работы. С ростом доходов ваша уверенность в себе, в будущем лично вашем и вашей семьи будет расти. Куда сильнее и быстрее, чем при работе  "с девяти до пяти".

Грамотная работа с недвижимостью (в частности, со сдаваемой в аренду) гарантирует вам безбедную старость. Или, если у вас маленькие дети, обеспечит их к совершеннолетию собственным бесплатным жильем, стоимость которого (если квартира, например, взята в ипотеку) за эти годы выплатят арендаторы.

Можно найти и другие варианты, подходящие лично для вас. Многие считают бизнес занятием рискованным (и во многих случаях это действительно так). Ну а если рассмотреть вариант не покупки и руководства предприятием, а того, что сейчас называется самозанятостью? Ведь наверняка есть что-то, что вы умеете делать лучше всего, или то, чему сможете быстро научиться (деятельность в смежной области, а то и принципиально новая), переквалифицироваться. Вряд ли можно обещать, что эта, как принято говорить, "работа на себя, а не на дядю" молниеносно принесет большие доходы. Но, как минимум, вы станете хозяином самому себе, своему времени, не будете зависеть от работодателя – только от своих усилий. Кстати, заодно исчезнет повод жаловаться на то, что нормальной работы сейчас не найти, особенно людям в возрасте.

К сожалению, в России мало кто умеет считать деньги и распоряжаться ими. Приходится слышать: эти 10 или 20 тысяч меня не спасут, мне надо сразу и много. Но так не бывает. Благосостояние – это долгая работа, она делается постепенно, шаг за шагом. И без повышения своей финансовой грамотности, понимания рынка, его требований, вряд ли что-то получится. Ведь если вы, к примеру, хотите зарабатывать сами, без оглядки на работодателя, то нужно по меньшей мере понимание того, насколько велик будет спрос на ваши услуги. Этому тоже нужно учиться – думать, просчитывать, анализирваоть.

Главное – начать, сделать первый шаг. И не ждать, пока государство предложит вам пенсию сказочных размеров – если такое и произойдет, то, скорее всего, очень нескоро. А ведь только от человека зависит, на что он тратит свое время – на полноценную жизнь или на "дожитие".

20 июня 2018, 16:14

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