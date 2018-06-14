Кудрин ликует: наконец-то повысили пенсионный возраст

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста. О масштабной реформе объявил сегодня, 14 июня, премьер-министр Дмитрий Медведев.

По мнению Кудрина, пенсионная реформа назрела давно. "Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", – написал глава Счетной палаты в Twitter.

Судя по всему, правительство прислушалось к экс-министру финансов и выбрало его вариант пенсионной реформы. Объявлено, что одномоментного повышения возраста выхода на пенсию не будет, а план кабмина выглядит так: в 2019 году начнется переходный период, который продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

В эти годы пенсионный возраст будет подниматься пошагово и к концу периода составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. К примеру, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 июня 2018 г.

Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 июня 2018 г.

После обновления правительства в мае 2018 года Кудрина назначили главой Счетной палаты. Тогда же он очередной раз высказался на острую для миллионов россиян тему – повышение пенсионного возраста. Экс-министр снова озвучил идеи возглавляемого им Центра стратегических разработок, а именно постепенное увеличение пенсионного возраста по такой схеме: до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Для женщин изменение возраста по полгода в год, для мужчин – по трети года в год.

Экономисту Алексею Кудрину 57 лет. В команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака он занимал разные должности, в том числе был заместителем градоначальника. Кудрин более десяти лет возглавлял Министерство финансов России, он известен своими либеральными взглядами в экономике. В 2011 году ушел из правительства из-за разногласий с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.