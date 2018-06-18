Россиянам пообещали взрывной рост пенсий

В ближайшие шесть лет пенсии в России вырастут на 8-10%. Увеличение размера выплат произойдет при условии начала пенсионной реформы, проведение которой анонсировали на днях в правительстве. О будущих пенсиях россиян рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, роста пенсионных выплат на 8-10% в России еще никогда не было. Министр подсчитал, что за следующие годы среднегодовая прибавка составит тысячу рублей. "Это будет означать, что мы проиндексируем пенсии, в отличие от прошлых лет, гораздо выше, чем инфляция", – сказал Топилин в интервью на телеканале "Россия 24".

Говоря о грядущем повышении пенсионного возраста, глава ведомства подчеркнул, что эти меры не должны оказать серьезного влияния на безработицу. По его словам, значимых изменений в этом показателе не предвидится.

Напомним, о предстоящей реформе пенсионной системы объявил на прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава кабмина предложил повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Предполагается, что реформа начнется уже со следующего года. В настоящий момент мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а представительницы прекрасной половины человечества – в 55. Таким образом, для первых пенсионный возраст повысится на пять лет, для вторых – на восемь.





Однако перемены произойдут не сразу. В правительстве предложили длительный переходный период – повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Таким образом, показатель в 65 лет для мужчин будет достигнут в 2028 году, а для женщин – в 2034-м.

Медведев также напомнил о непростой демографической ситуации в стране, когда пенсионеров становится все больше, а доля работающих людей снижается. Глава кабмина отметил, что это может привести к разбалансировке пенсионной системы, в результате чего государство не сможет выполнять свои социальные обязательства.