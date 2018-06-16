Володин направил в комитеты законопроекты о пенсионной и налоговой реформах

В Госдуму из правительства поступили проекты о пенсионной реформе и повышении НДС. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин направил указанные законопроекты в комитеты.





В понедельник, 18 июня, профильные комитеты внесут их на рассмотрение Совета Госдумы. "В соответствии с процедурой, после рассмотрения на Совете Государственной Думы, проекты федеральных законов перед рассмотрением в первом чтении будут направлены в рассылку для обсуждения в течение месяца в регионах", – отметили в секретариате Совета Госдумы.



О скором реформировании пенсионной системы страны объявили в правительстве. Данные меры позволят оптимизировать расходы и направить деньги на развитие социальной сферы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что данная реформа необходима. "Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий", – отметил Володин. По его словам, такого развития событий допустить нельзя. "Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров", – добавил председатель Госдумы.