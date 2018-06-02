Обед с американским миллиардером продали за 3,3 млн долларов

На онлайн-аукционе eBay разыграли право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом. Ланч ушел с молотка за 3 300 100 долларов. Победитель пожелал остаться анонимным, передает Assоciated Press.

Отметим, что обед с американским инвестором Баффетом разыгрывается каждый год на протяжении 18 лет. Все собранные деньги направляются в фонд помощи бездомным.