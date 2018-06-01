Раскованная учительница станцевала стриптиз на выпускном
Пока женщина претворяла свои сокровенные желания в жизнь, шокированные зрители снимали происходящее на камеру. Провокационную запись очевидцы выложили в Сеть.
На кадрах видно, как учительница извивается подобно кошке. Мужчина, похожий на стриптизера, не отставал и старался делать все, чтобы двигаться в ритм со спутницей.
Позже раскрепощенная преподавательница осмелела еще больше и стала демонстрировать ноги, задрав платье. После этого она принялась стягивать штаны с партнера, передает Life.ru.
За происходящим наблюдали выпускники, которые опешили от поведения своей учительницы. При этом они восхитились ее смелостью и танцевальными навыками. Ребята не смогли удержаться и сняли действо на память.
Кто-то из родителей наткнулся на скандальный видеоролик в Сети и пожаловался в администрацию школы. После того как учительница увидела запись со своим участием, она написала заявление об увольнении. Выяснилось, что женщину и вовсе не приглашали на торжество.
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