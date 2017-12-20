В Москве 59-летнюю учительницу уволили за стриптиз в классе

Учительница географии с 37 летнем стажем Светлана Колядова была с позором уволена из столичной школы. Ее обвинили в том, что она устроили стриптиз перед учениками: сотрудники учреждения утверждают, что 59-летний педагог якобы задирал одежду и показывал детям голое тело.

Колядова отвергла обвинения в аморальном поведении и подала в суд, передает сайт газеты "Московский комсомолец". В профсоюзе считают, что директор решил избавиться от учительницы из-за того, что она задавала неудобные вопросы о соблюдении прав трудящихся. Разбирательство продолжается.