Кабмин придумал россиянам способ дожить до 80 лет
Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году должна увеличиться до 80 лет. Такая цель поставлена в майском указе, который подписал президент России Владимир Путин. Министр здравоохранения знает, как этого добиться.
Культура здорового образа жизни должна прививаться с детского сада и школы, убеждена Вероника Скворцова. Продолжится направленное на формирование правильного взгляда на жизнь обучение и позже – колледжах и университетах. Кроме того, забота каждого россиянина о собственном здоровье должна выражаться в регулярном прохождении диспансеризации и профилактических осмотров.
По словам Скворцовой, не менее важный фактор достижения высоких показателей продолжительности жизни – качество и доступность медицинской помощи, а также методы лечения сосудистых заболеваний и онкологии. На эти заболевания в России приходится до 48% смертей.
Скворцова сообщила также, что при Минздраве создан специальный координационный совет. В его состав вошли 60 ведущих специалистов страны, которые и займутся разработкой соответствующей программы. Она будет готова к концу лета, передает телеканал "360".
Озвучен самый простой и доступный спо ... - https://t.co/efwlBVi6c8#здоровье #исследование #образ_жизни #продолжительность_жизни #у pic.twitter.com/qfOXJkQe6d— Твои Новости (@newsforme4) 15 января 2017 г.
Ранее Скворцова заявила, что профилактика заболеваний и здоровый образ жизни позволят продлить биологический период детства до 30 лет. "Профилактика должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить синусоиду жизни и одновременно удлинить все основные периоды жизни: детство – до 30 лет, активный возраст – до 60-80 лет", – сказала глава Минздрава.
Министр назвала факторы, влияющие на продолжительность жизни. По словам Скворцовой, это не только борьба с курением и алкоголем, но еще и перестройка двигательной активности человека.
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